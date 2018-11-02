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В США впервые за 5 лет казнили заключенного на электрическом стуле

02 ноября 2018 12:36
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Новости США. Впервые за последние 5 лет заключенного в США казнили на электрическом стуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США впервые за 5 лет казнили заключенного на электрическом стуле-1

Приговор привели в исполнение в штате Теннесси, где к подобным методам умерщвления не прибегали с 1960 года. Такой способ казни выбрал сам заключенный, посчитав его менее безболезненной альтернативой смертельной инъекции.

Приговор преступнику был вынесен в 1984 году за двойное убийство.

В США впервые за 5 лет казнили заключенного на электрическом стуле-4

# Смертная казнь # Фотофакт

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