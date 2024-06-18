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14 человек стали жертвами непогоды в Сальвадоре

18 июня 2024 06:55
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По меньшей мере 14 человек жертвы непогоды в Сальвадоре. Там дожди стали причиной разлива рек и оползней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 человек стали жертвами непогоды в Сальвадоре-1

Под водой тысячи гектаров полей и улицы городов. Некоторые населенные пункты в горных районах отрезаны от внешнего мира. Из зоны бедствия эвакуировали несколько тысяч жителей. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни непогода может перерасти в шторм, который принесет ураганный ветер, при этом дожди усилятся.

# Погода

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