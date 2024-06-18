В Иерусалиме антиправительственные выступления переросли в беспорядки

В Иерусалиме всю минувшую ночь гремели взрывы гранат со слезоточивым газом и горели баррикады. Так прошел первый день «Недели сопротивления», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысяч израильтян будут выходить на улицы, требуя отставки премьера и проведения досрочных выборов. В столице люди собрались у резиденции главы правительства и здания парламента, призывая положить конец войне в газе и как можно скорее договориться с ХАМАС об освобождении заложников. На разгон протестующих направили усиленные наряды полиции, которые использовали дубинки и водометы. Один человек ранен, десятки задержаны.