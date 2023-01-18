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Названы возможные причины крушения вертолёта под Киевом

18 января 2023 13:29
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Новости Украины. Нарушение правил полета, техническая неисправность машины либо диверсия. Названы причины крушения вертолета под Киевом. По словам очевидцев, перед тем как рухнуть на землю, он горел и кружился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названы возможные причины крушения вертолёта под Киевом-1

В авиакатастрофе погибли глава МВД Украины и его первый заместитель. По последним данным, жертвами ЧП стали 18 человек, в том числе трое детей. 9 погибших находились на борту. Сообщается о 29 пострадавших. Вертолет рухнул рядом с детским садом и жилым домом. После падения был слышен взрыв и возник сильный пожар. СМИ сообщают, что воздушное судно, принадлежавшее украинской госслужбе по ЧС, было куплено у Франции и имело технические проблемы.

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# Крушение # Денис Монастырский # Евгений Енин # Новости Украины # Фотофакт

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