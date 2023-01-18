Названы возможные причины крушения вертолёта под Киевом

Новости Украины. Нарушение правил полета, техническая неисправность машины либо диверсия. Названы причины крушения вертолета под Киевом. По словам очевидцев, перед тем как рухнуть на землю, он горел и кружился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В авиакатастрофе погибли глава МВД Украины и его первый заместитель. По последним данным, жертвами ЧП стали 18 человек, в том числе трое детей. 9 погибших находились на борту. Сообщается о 29 пострадавших. Вертолет рухнул рядом с детским садом и жилым домом. После падения был слышен взрыв и возник сильный пожар. СМИ сообщают, что воздушное судно, принадлежавшее украинской госслужбе по ЧС, было куплено у Франции и имело технические проблемы.