Прямой эфир

Обнаружены 7 человек с парома, который исчез в Тихом океане

28 января 2018 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Королевские военно-воздушные силы Новой Зеландии обнаружили семерых пассажиров с бесследно пропавшего в Океании парома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они находились в лодке, среди них был ребенок без сознания.

Обнаружены 7 человек с парома, который исчез в Тихом океане-1

Выжившие пассажиры рассказали, что паром затонул вскоре после выхода из порта острова Ноноути. Случилось это еще 18 или 19 января. Спустя два дня он должен был прибыть в столицу Кирибати, однако перестал выходить на связь.

В Океании бесследно пропал паром с 50 пассажирами

Власти островного государства заявили о его исчезновении лишь недавно, потому и спасательная операция была организована, возможно, слишком поздно. Всего на борту парома было более 50 человек. Их поиски продолжаются.

# Кораблекрушения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Осколки разбросало бы на километры вокруг: в Гонконге обезвредили гигантскую бомбу времен Второй мировой
28 января 2018 14:39

Осколки разбросало бы на километры вокруг: в Гонконге обезвредили гигантскую бомбу времен Второй мировой

В Швеции умер основатель компании IKEA Ингвар Кампрад
28 января 2018 14:16

В Швеции умер основатель компании IKEA Ингвар Кампрад

Четверо неизвестных расстреляли восемь человек за просмотром футбольного матча
28 января 2018 13:24

Четверо неизвестных расстреляли восемь человек за просмотром футбольного матча