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12 человек погибли в результате обрушения моста на северо-западе Китая

21 июля 2024 13:40
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12 человек погибли, еще 30 числятся пропавшими без вести в результате обрушения автодорожного моста в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 человек погибли в результате обрушения моста на северо-западе Китая-1

Он частично разрушен из-за паводков, вызванных проливными дождями. На месте происшествия проводится спасательная операция. Экстренные службы уже обнаружили пять машин, упавших в реку. Точное количество оказавшихся в воде автомобилей устанавливается. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Власти направили рабочую группу для оказания помощи в ликвидации последствий.

# ЧП # Новости Китая

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