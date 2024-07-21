12 человек погибли в результате обрушения моста на северо-западе Китая

12 человек погибли, еще 30 числятся пропавшими без вести в результате обрушения автодорожного моста в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он частично разрушен из-за паводков, вызванных проливными дождями. На месте происшествия проводится спасательная операция. Экстренные службы уже обнаружили пять машин, упавших в реку. Точное количество оказавшихся в воде автомобилей устанавливается. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Власти направили рабочую группу для оказания помощи в ликвидации последствий.