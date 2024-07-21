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Эрдоган заявил, что Венгрию намерены отстранить от председательства в ЕС

21 июля 2024 12:41
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Президент Турции Эрдоган заявил, что ЕС изучает вопрос о лишении Венгрии председательства. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что именно после встречи премьер-министра Венгрии Орбана с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом и его посещения Москвы и Китая Орбан стал предметом критики в ЕС.

Эрдоган отметил, что Анкара пристально следит за развитием ситуации. Несмотря на критику, Орбан проводит активную внешнеполитическую деятельность, в том числе предпринимает попытки урегулирования украинского кризиса, что вызывает положительную реакцию в Кремле.

# Международная политика

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