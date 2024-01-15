Илон Маск рассказал, кому из кандидатов в президенты США он доверяет

В соцсети X американский предприниматель Илон Маск подтвердил поддержку Вивека Рамасвами, выдвинутого кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В ответ Рамасвами выразил благодарность Маску за его положительную поддержку. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Рамасвами заявлял о своем намерении вывести США из НАТО, если победит на выборах президента в 2024 году. По данным исследования Reuters и Ipsos, около половины избирателей-республиканцев намерены отдать свой голос за экс-президента США Дональда Трампа. За Вивека Рамасвами проголосовали 4 % опрошенных.

Выборы Президента США назначены на 5 ноября 2024 года. Если Трамп будет выдвинут от Республиканской партии, он, вероятно, будет соперничать с нынешним президентом Джо Байденом. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что у Трампа хорошие шансы на победу в предвыборной гонке.