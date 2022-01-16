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100 млн евро в год теряют только грузоперевозчики. Литва подсчитывает убытки от продовольственного эмбарго Беларуси

16 января 2022 17:41
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Новости Литвы. В Литве подсчитывают убытки от продовольственного эмбарго, которое Беларусь ввела против некоторых западноевропейских государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Литва входит в этот список.  

100 млн евро в год теряют только грузоперевозчики. Литва подсчитывает убытки от продовольственного эмбарго Беларуси-1

Только грузоперевозчики этой страны будут терять больше 100 миллионов евро в год из-за недружественной политики их властей по отношению к Беларуси.  

100 млн евро в год теряют только грузоперевозчики. Литва подсчитывает убытки от продовольственного эмбарго Беларуси-4

Именно это стало причиной, чтобы ограничить поставки некоторых товаров из Западной Европы к нам. Речь о мясной и молочной продукции, овощах, орехах, фруктах, кондитерских изделиях.  

100 млн евро в год теряют только грузоперевозчики. Литва подсчитывает убытки от продовольственного эмбарго Беларуси-7

Не попали под заперт рыба и рыбная продукция, детское и спецпитание для людей с определенными заболеваниями. Все остальное, кроме определенных овощей и фруктов, мы можем производить и сами.  

# Международная политика # Фотофакт

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