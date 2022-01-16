Извержение вулкана в Тихом океане спровоцировало цунами в Японии и на островах архипелага Тонга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Извержение вулкана в Тихом океане спровоцировало цунами в Японии и на островах архипелага Тонга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Японии водой повредило около 20 судов. Из-за стихии они были перевернуты и снесены в океан. Точное количество пострадавших устанавливается. Местные власти рекомендовали около 230 тысячам жителей Японии эвакуироваться. Сведений о пострадавших пока не поступало. Кроме того, в стране отменили 27 внутренних авиарейсов с посадкой или взлетом в зоне возможного удара стихии.
На островах архипелага Тонга оказались затопленными ряд районов столицы и расположенных у берега деревень. Несколько домов получили повреждения, около 100 семей эвакуированы в безопасную зону. Цунами настигло даже побережье Перу. Там в результате стихии погибли два человека. В ООН заявили, что окажут помощь всем пострадавшим странам.