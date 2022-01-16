Извержение вулкана в Тихом океане спровоцировало цунами в Японии и на островах архипелага Тонга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии водой повредило около 20 судов. Из-за стихии они были перевернуты и снесены в океан. Точное количество пострадавших устанавливается. Местные власти рекомендовали около 230 тысячам жителей Японии эвакуироваться. Сведений о пострадавших пока не поступало. Кроме того, в стране отменили 27 внутренних авиарейсов с посадкой или взлетом в зоне возможного удара стихии.