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Необходимо сделать Америку снова великой. Дональд Трамп заявил, что вернётся в Белый дом

16 января 2022 12:08
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Новости США. Дональд Трамп заявил, что вернется в Белый дом в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление он сделал на митинге в Аризоне. По словам бывшего президента США, необходимо «сделать Америку снова великой». Кроме того, политик раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена.  

Необходимо сделать Америку снова великой. Дональд Трамп заявил, что вернётся в Белый дом-1

Как заявил Трамп, сейчас американская власть не может завоевать уважение других стран. В частности, речь идет о Китае, России и Иране.

Стоит отметить, что вопрос об участии бывшего президента США в выборах 2024-го остается открытым. Ранее он говорил, что ему нельзя отвечать конкретно, но обещал порадовать сторонников. К слову, через два года Трампу будет 77 лет.  

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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