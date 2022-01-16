Необходимо сделать Америку снова великой. Дональд Трамп заявил, что вернётся в Белый дом

Новости США. Дональд Трамп заявил, что вернется в Белый дом в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление он сделал на митинге в Аризоне. По словам бывшего президента США, необходимо «сделать Америку снова великой». Кроме того, политик раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена.

Как заявил Трамп, сейчас американская власть не может завоевать уважение других стран. В частности, речь идет о Китае, России и Иране.

Стоит отметить, что вопрос об участии бывшего президента США в выборах 2024-го остается открытым. Ранее он говорил, что ему нельзя отвечать конкретно, но обещал порадовать сторонников. К слову, через два года Трампу будет 77 лет.