Политический эксперт об Украине: многие частные пекарни закрылись из-за цен на газ

Новости Украины. В Украине заканчивается хлеб. Многие предупреждают о перебоях с поставками этого продукта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Виной всему – сверхвысокие цены на газ, из-за чего хлебозаводы оказались на грани закрытия, а украинцы – на грани дефицита.

Ольга Коршун, СТВ:

Причем скоро в стране не только хлебной корочки не найдется, а еще под вопросом наличие овощей, яиц, которые уже покупают в Беларуси, курятины. И это далеко не все потенциальные продукты, которые из списка покупок украинцам придется исключить. Так, на вынужденную диету могут сесть и любители сладостей.