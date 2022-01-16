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Политический эксперт об Украине: многие частные пекарни закрылись из-за цен на газ

16 января 2022 17:38
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Новости Украины. В Украине заканчивается хлеб. Многие предупреждают о перебоях с поставками этого продукта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Виной всему – сверхвысокие цены на газ, из-за чего хлебозаводы оказались на грани закрытия, а украинцы – на грани дефицита.  

Ольга Коршун, СТВ:  
Причем скоро в стране не только хлебной корочки не найдется, а еще под вопросом наличие овощей, яиц, которые уже покупают в Беларуси, курятины. И это далеко не все потенциальные продукты, которые из списка покупок украинцам придется исключить. Так, на вынужденную диету могут сесть и любители сладостей.  

Политический эксперт об Украине: многие частные пекарни закрылись из-за цен на газ-1

Кондитерские фабрики планируют приостановить работу. Так что аппетиты придется урезать.  

Политический эксперт об Украине: многие частные пекарни закрылись из-за цен на газ-4

Михаил Чаплыга, политический эксперт (Украина):  
Действительно, мы сейчас стоим на грани того, что будут закрываться не только хлебопекарни, но уже, например, закрылся один из очень популярных среди людей завод, производивший молокопродукты – сметану, масло и так далее. Закрылся из-за высоких цен на газ. Точно так же и пекарни – многие частные пекарни уже закрыты именно из-за цен на газ.  

Политический эксперт об Украине: многие частные пекарни закрылись из-за цен на газ-7

Страдает не только бизнес. В Украине уже готовятся ввести продуктовые талоны для малоимущих. А на них особо не разгуляешься.  

# Экономика # Ольга Коршун # Михаил Чаплыга # Фотофакт

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