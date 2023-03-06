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Большинство французов поддерживают акции против пенсионной реформы

06 марта 2023 13:09
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Новости Франции. Большинство французов поддерживают забастовки, проходящие в знак протеста против пенсионной реформы. Об этом говорят результаты соцопроса, опубликованного в местных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство французов поддерживают акции против пенсионной реформы-1

56 % жителей заявили, что полностью поддерживают протесты, а почти 60 % рассказали, что согласны с призывом профсоюзов выйти на улицы и остановить страну. Двое из трех человек признались, что поддерживают протестное движение в целом. При этом 64 % опрошенных убеждены, что, несмотря на многочисленные стачки, пенсионная реформа будет все же принята. Массовые забастовки против решения властей повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет начались в конце прошлого года и продолжаются до сих пор. Они затронули все сферы, такие как транспорт, энергетика и нефтепереработка.

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# Акции протеста # Фотофакт

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