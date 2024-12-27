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В Британии из-за отсутствия финансирования на грани закрытия сотни театров и музеев

27 декабря 2024 10:44
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А вот британцы Новый год рискуют встретить без культурных мероприятий и развлечений. Из-за отсутствия денег четыре театра из десяти на грани закрытия. Такая же участь у более полутысячи музеев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии из-за отсутствия финансирования на грани закрытия сотни театров и музеев-2

Творческие союзы Королевства обратились к правительству с криком о помощи. Для спасения учреждений культуры необходимо как минимум 30 миллионов фунтов стерлингов. Если им не будет брошен этот спасательный финансовый круг, то в течение 5 ближайших лет перестанут существовать более половины театров и музеев. Кроме того, умрет фестивальная жизнь. Британцам также придется забыть о новых выставках и концертах. Остается добавить, что за последние 14 лет инвестиции в искусство сократились почти на 50 %.

# Экономический кризис

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