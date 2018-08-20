10 человек погибли во время второго за сутки землетрясения в Индонезии

Новости Индонезии. Второе за сутки землетрясение произошло на индонезийском Ломбоке. В результате погибли 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Второе за сутки землетрясение произошло на индонезийском Ломбоке. В результате погибли 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разрушено множество зданий. Первые подземные толчки магнитудой 6,2 были зафиксированы около города Матарам. После произошла целая серия афтершоков, которая завершилась сильнейшим землетрясением почти в 7 баллов.
Напоминаем, что жители Ломбока всего несколько недель назад пережили мощный природный катаклизм. Тогда жертвами землетрясения стали 800 человек. Сотни тысяч до сих пор живут во временных убежищах (подробнее здесь).