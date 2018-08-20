10 человек погибли во время второго за сутки землетрясения в Индонезии

Новости Индонезии. Второе за сутки землетрясение произошло на индонезийском Ломбоке. В результате погибли 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушено множество зданий. Первые подземные толчки магнитудой 6,2 были зафиксированы около города Матарам. После произошла целая серия афтершоков, которая завершилась сильнейшим землетрясением почти в 7 баллов.