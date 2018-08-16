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Число жертв землетрясения в Индонезии, произошедшего 5 августа, достигло 460

16 августа 2018 12:04
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Новости Индонезии. Возросло и число пострадавших: 7700 человек получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв землетрясения в Индонезии, произошедшего 5 августа, достигло 460-1

Большинство тел погибших спасатели обнаружили в Северном Ломбоке. Поисковые операции на острове продолжаются до сих пор. Есть вероятность, что это не окончательные данные. Природный катаклизм мог унести значительно больше жизней. Экономический ущерб от разгула стихии лишь предстоит оценить.

Число жертв землетрясения в Индонезии, произошедшего 5 августа, достигло 460-4

Посольство нашей страны в Индонезии рекомендовало гражданам Беларуси воздержаться от посещения острова Ломбок до стабилизации обстановки.

# Землетрясение # Фотофакт

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