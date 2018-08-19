16 медсестёр одновременно забеременели в одной из больниц штата Аризона

Новости США. В штате Аризона одновременно забеременели сразу 16 медсестёр отделения интенсивной терапии (ОРИТ) больницы Баннер Десерт Медикал Сентер. Девушки и сами не сразу осознали, сколько беременных в одном госпитале. 18 июля Эшли Адкинс опубликовала в Facebook фотографию пяти своих беременных коллег. «Когда в дневную смену 5/5 медсестёр беременны, вы должны увидеть это! Не говоря уже о том, что ещё 7 беременных медсестёр работают в ОРИТ в другие дни/ночи», – написала девушка.

Фото: facebook.com/ashleyadkinsrn

Однако этот снимок не привлёк большого внимания. 11 августа Эшли поделилась в социальных сетях ещё одним фото, но уже с 15 беременными медсёстрами. «Посмотрите на всех беременных медсестёр в моей больнице! Мы все должны родить с октября по январь. Этим детям повезло иметь таких удивительных мам-медсестёр!», – радостно рассказала Адкинс.

Фото: facebook.com/ashleyadkinsrn

Вот этой фотографией заинтересовались всерьёз. Как сообщает Daily Mail, девушки продолжают работать, однако им дали некоторые послабления. Беременные медсёстры не будут проводить пациентам химиотерапию и работать с болеющими туберкулёзом людьми. Эшли волнуется, что другие медсёстры уже устали от разговоров своих беременных коллег о детях. «Они закатывают глаза! Больше разговоров о детях!», – смеётся Адкинс.

Фото: Associated Press