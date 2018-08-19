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16 медсестёр одновременно забеременели в одной из больниц штата Аризона

19 августа 2018 13:43
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Новости США. В штате Аризона одновременно забеременели сразу 16 медсестёр отделения интенсивной терапии (ОРИТ) больницы Баннер Десерт Медикал Сентер.  

Девушки и сами не сразу осознали, сколько беременных в одном госпитале. 18 июля Эшли Адкинс опубликовала в Facebook фотографию пяти своих беременных коллег.  

«Когда в дневную смену 5/5 медсестёр беременны, вы должны увидеть это! Не говоря уже о том, что ещё 7 беременных медсестёр работают в ОРИТ в другие дни/ночи», – написала девушка.  

16 медсестёр одновременно забеременели в одной из больниц штата Аризона-1

Фото: facebook.com/ashleyadkinsrn  

Однако этот снимок не привлёк большого внимания. 11 августа Эшли поделилась в социальных сетях ещё одним фото, но уже с 15 беременными медсёстрами.  

«Посмотрите на всех беременных медсестёр в моей больнице! Мы все должны родить с октября по январь. Этим детям повезло иметь таких удивительных мам-медсестёр!», – радостно рассказала Адкинс.  

16 медсестёр одновременно забеременели в одной из больниц штата Аризона-4

Фото: facebook.com/ashleyadkinsrn  

Вот этой фотографией заинтересовались всерьёз.  

Как сообщает Daily Mail, девушки продолжают работать, однако им дали некоторые послабления. Беременные медсёстры не будут проводить пациентам химиотерапию и работать с болеющими туберкулёзом людьми.  

Эшли волнуется, что другие медсёстры уже устали от разговоров своих беременных коллег о детях.  

«Они закатывают глаза! Больше разговоров о детях!», – смеётся Адкинс.  

16 медсестёр одновременно забеременели в одной из больниц штата Аризона-7

Фото: Associated Press  

Руководство госпиталя утверждает, что пациенты не ощутят нехватку персонала, когда беременные медсёстры уйдут в 12-недельный декретный отпуск. Также девушкам вручили одежду для будущих младенцев с надписью «Расслабьтесь... Моя мама медсестра в Баннер!».  

Осенью прошлого года в США родилась девочка из замороженного 24 года назад эмбриона. 

Новорожденную назвали Эммой – подробнее здесь.  

# Беременность и роды # Эшли Адкинс # Фотофакт

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