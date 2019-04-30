Прямой эфир

1 мая императором Японии станет Нарухито

30 апреля 2019 19:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Император Акихито официально отрекся от престола. В Токио 30 апреля прошла красивая церемония прощания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 мая императором Японии станет Нарухито-1

Воочию ее наблюдали три сотни человек – семья правителя и представители трех ветвей власти. Новым монархом станет сын экс-императора – 59-летний Нарухито. Последний раз прижизненная передача власти происходила в Японии два века назад.

1 мая императором Японии станет Нарухито-4

1 мая начнется новая эпоха правления. Она уже получила «Рэйва» (в переводе – «прекрасная гармония»).

1 мая императором Японии станет Нарухито-7

# Япония # Нарухито # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Путин потребовал от «Транснефти» скорректировать систему качества контроля сырья
30 апреля 2019 19:04

Путин потребовал от «Транснефти» скорректировать систему качества контроля сырья

ЦИК Украины объявил официальные итоги президентских выборов
30 апреля 2019 14:42

ЦИК Украины объявил официальные итоги президентских выборов

В Германии автомобиль въехал в ТЦ и повис над эскалатором
30 апреля 2019 14:33

В Германии автомобиль въехал в ТЦ и повис над эскалатором