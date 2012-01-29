Зимний отдых в Беларуси: почему иностранцы выбирают белорусские снежные склоны

Призыв «Вставай на лыжи» стал образом жизни для тысяч белорусов. Силичи, Логойск и Раубичи готовы предоставить весь спектр услуг: от проката лыж и экипировки до занятия с инструктором. То есть работают по принципу «хочешь – добро пожаловать, не умеешь – научим». Достаточно обычных законных выходных, чтобы на неделю надышаться чистым воздухом и получить здоровую порцию адреналина. И за эти доступные нам удовольствия иностранные туристы готовы платить большие деньги.

Чтобы покорить зимние высоты, в Силичи семья в полном составе приехала из Ростова. И пока родители лыжника-юниора как раз показывают настоящий класс, Евгений Николаевич вспоминает, как ждали от погоды зимних результатов.

Евгений Митрофанов (Россия):

У вас 15 января выпал снег, и у нас – мы следили.

Мне нравится в Беларуси, для меня тут почти родные места, как дома. Надеюсь, Вова тоже будет приезжать часто.

Юлия Вайткун, администратор гостиницы Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

До середины февраля у нас свободных мест в гостинице нет. Все продано.

У администратора гостиницы горнолыжного центра скорость работы, словно при спуске со снежного склона. Привычный аншлаг. Сегодня на ресепшне, в основном, россияне. Впрочем, опробовать лыжню под знаком BY приезжают вовсе не только братья-славяне.

Юлия Вайткун, администратор гостиницы Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Китай, Корея, Польша, турки, индусы.

Постоянных клиентов знаем не то что в лицо – по именам. И мы их встречаем как своих, родных.

Здесь вовремя поняли: зарабатывать деньги на своего рода «экспорте отдыха» можно не только предлагая гостям проживание и активный отдых. Копейка к копейке складывается и в мелочах. Таких, к примеру, как продажа сувениров прямо на ресепшне или традиционная для Европы организация романтических уик-эндов.

Татьяна Дорофей, маркетолог Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Наш комплекс давно вышел на самоокупаемость, все затраты покрываем, наша гостиница не пустует.

На 8 Марта активно бронируется, уже больше половины гостиницы занято.

Вот и наш номер со съемками двухэтажного люкса не прошел – минут через 5 после записи интервью сюда заехало семейство из Смоленска.

Татьяна Толкачева (Россия):

Сейчас ребенка будем ставить на лыжи. Были в Сантк-Петербурге в горнолыжном центре, но там намного проще, не такие условия, по-моему, даже гостиницы нет. В полтора-два раза дешевле здесь, чем в Подмосковье.

Кстати, привлечение зарубежных туристов ценовым фактором не ограничивается. В Силичах постоянно изучают опыт мировых конкурентов, чтобы ехать на одной лыжне со временем. Совсем скоро здесь запустят новый аттракцион, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, московским любителям сноуборда дополнительной рекламы уже не нужно.

Сноубордистки из Москвы:

Мы в основном только за границей и катались, в Финляндии несколько раз, но здесь, честно признаться, склоны понравились больше. Там короткие, здесь – длиннее. Из Минска с мальчиком познакомились.

Дружба народов почти сразу продолжилась. И, судя по парковке, у сестер из Москвы вполне себе неплохой выбор. Номера украинские, российские плюс почти все белорусские регионы.

Предприниматель Александр говорит: просчитал все плюсы горнолыжного отдыха в Беларуси. Любитель зимних трасс даже удивляется: для чего вострить лыжи на другой край света, когда свои же горы прямо под боком.

Александр Архипенко:

В родных пенатах удобнее, а туда ехать – это и много денег надо. Для Беларуси, страны, где высшая точка 345 метров, это прекрасные трассы.

А здесь об уровне трасс говорят уже не любители, а профессионалы и их достижения. В спортивном комплексе «Раубичи» готовятся к соревнованиям фактически всех зимних видов.

Андриан Цыбульский, главный тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

Прекрасное место, одно из лучших в мире. Близко от столицы, прекрасная пересеченка, для летней подготовки вообще исключительное место, нигде таких не видел.

Людмила Калинчик, член женской сборной Беларуси по биатлону:

Трасса укатана, стрельбище подготовлено, такие же условия, как и заграницей.

Людмила Калинчик уверена: такие тренировки, что называется, на родной лыжне попадают сразу в две цели. Подготовиться к соревнованиям и, пусть и наскоком, но все же повидаться с родственниками.

Людмила Калинчик, член женской сборной Беларуси по биатлону:

Положительные эмоции оставим на весну. А сейчас впереди нас ждем чемпионат мира.

Одним из наших спортивных брендов «Раубичи» стали, когда еще и слова «бренд» у нас почти никто не слышал. Здесь в свое время прошли четыре чемпионата мира по биатлону, Кубок мира по лыжным гонкам, этапы Кубка Европы и мира по фристайлу. И, кстати, соревновательное меню уже в этом году разнообразят еще одним весьма оригинальным блюдом.

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Чемпионат мира лесорубов. Даже такой вид будет здесь. Ландшафт не пострадает.

Практически весь тренировочный процесс сосредоточен в одном месте. Леонид Карась рассказывает: желающих тренироваться в Раубичах столько, что комплексу необходима дополнительная гостиница. Кстати, проект ее строительства уже разработали.

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Летом тренируются и Россия, и Украина, почти все постсоветское пространство.

В прошлом году в Раубичах встречали гостей из 60 стран, в этом – уже ведут работы по строительству и реконструкции. В перспективе на карте комплекса появится бассейн, а стадион и лыже-роллерные трассы ждут кардинальные обновления, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Листопад, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Спортсмены, которые показывают хорошие результаты здесь, достойно могут выступать и на Кубках мира. Все хорошо, только осталось показывать высокие результаты.

Это серебро для него – на вес золота. Призер I зимних юношеских Олимпийских игр конькобежец Роман Дубовик признается: сразу и не верил, что взойдет на пьедестал. Тем более когда несколько лет назад, еще до возведения «Минск-Арены», условия тренировок были такие, что их – этих условий – по сути, и не было.

Роман Дубовик, серебряный призер I зимних юношеских Олимпийских игр:

ФОК «Серебрянка». Ттам заливали лед и катались вместе с массовым катанием.

Там ямы на льду. Как сюда пришли, так и сразу результат пошел.

Сергей Минин, тренер по конькобежному спорту Минского городского центра олимпийского резерва по ледовым дисциплинам:

Это одна из лучших баз в мире, для нас это шикарный лед. Пока Арену не построили основные базы – Инцель (Германия), Калгари (Канада).

Условия у нас самые-самые, мне здесь больше нравится. Тут и мама, и земля наша.

Впрочем, немало места на льду «Минск-Арены» остается и для тех, кто не сражается за медали, зато может без всяких ограничений совершенствовать себя в разных видах спорта. Причем не самых для нас традиционных. К примеру, Татьяна и Виктория упорно осваивают кёрлинг.

Дамы с упоением рассказывают: время собирать камни проводят с удовольствием. Азарта домохозяйке Виктории не убавляют даже ассоциации с домашними хлопотами.

Виктория Занетти и Татьяна Жарикова:

Очень нравится. Здесь такая атмосфера.

Очень приятно заниматься в таком комплексе. Чувствуешь энергетику. Здесь же и профессионалы, и начинающие – детки фигурным катанием занимаются. Люди растут, и хочется с ними.

По соседству тренируются хоккеисты, а совсем рядом – настоящий ледовый бульвар. По вечерам во время массовых катаний новичкам на льду везет – буквально негде упасть, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Работник катка:

Иногда все билеты раскупают. Не все желающие могут у нас поместиться.

Посетительница катка:

В этом сезоне третий раз на коньках, уже играю в салочки. Нравится именно здесь, потому что прекрасные люди, позитивное настроение.

Александр:

Здесь такая атмосфера, можно знакомиться с девушками.

Похоже, атмосфера не подвела. Уже круга через два Александр подкатил к прекрасной незнакомке.

Наталья Капитулец:

Мы сами занимались, сами тренировались и выступали, поэтому большая надежда, что наши дети достигнут высоких результатов.

Она не пропускает ни одной тренировки и старается запомнить каждый шаг на пути к заветному пьедесталу. Двойняшки Лера и Вика занимаются у того же тренера, который когда-то готовил их папу к мировым соревнованиям. До тройного тулупа, конечно, еще далеко, но ведь у любого спортсмена взлет начинался именно с ласточки.

Евгений Капитулец:

Увидеть те результаты, которых сам не достиг, побольше первых мест на пьедестале. Нно если будут вдвоем, как-нибудь поделят первое и второе, по очереди.

Лера и Вика:

Я хочу быть самой лучшей, победившей!

У нас все получится!