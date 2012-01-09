Новогодние каникулы в Беларуси: отдых в агроусадьбах, охота, лыжные курорты и традиционные обряды

Это мы ломаем голову: где можно хорошо отдохнуть в отпуске или на выходных. Еще можем завидовать тем, у кого рядом море с соленой водой. «Дело вкуса» — говорят сами иностранцы и едут отдыхать в Беларусь. Которая, похоже, нашла свои главные направления в торговле туризмом.

В составе этой агроусадьбы — три дома. И расписаны они обычно на полтора-два месяца вперед. Особенно — в сезон праздников.

Сергей Рукшта, хозяин агроусадьбы:

Сейчас каникулы у россиян и все дома у нас заняты россиянами. Сегодня у нас на усадьбе порядка 30 человек из России.

Вопрос, чем бы себя занять, в таком месте не очень актуален. Во-первых, есть стандартный набор развлечений: баня и шашлыки; из «активного» списка — лыжи, санки и сноуборды. В Беларуси как-то все рядом и недалеко, признаются москвичи.

Российские туристы:

Мы весь Минск обгуляли, везде покушали, сходили на рынок, очень много накупили колбасы, мяса, всего прочего. Вчера ездили в Силичи, там накатались, опять приехали покушали.

Покушал — это главное, родителям — привет и просьба не беспокоиться. А вот хозяин агроусадьбы Сергей вообще слышал много самых разных пожеланий. Сегодня — едем на охоту.

Сергей Рукшта, хозяин агроусадьбы:У нас сезонная путевка на пушного зверя, поэтому едем охотиться на зайчиков. Повезет — лиса будет. Пустим собачку, собака должна загнать зверя.

Судя по рассказам из серии «чтоб охотники не уснули» (утро все-таки) — зверя в лесу много. Так что рассчитываем на хорошую добычу. Леонид сам по профессии журналист, живет в Москве, и оружие держал в руках в последний раз в армии. Так что по согласию сторон решили, что стрелять будет все-таки хозяин.

Трофей добыли, на очереди русско-белорусская народная забава — стрельба по бутылкам. Даже дамы подключились.

Леонид вместе с супругой отдыхает в этой агроусадьбе под Минском уже второй год подряд. Считай — постоянный клиент. В этом году привез друзей — еще две семьи. Чтобы показать, чем принципиально отличаются вояжи в Беларусь.

Леонид Воробьев, турист:

У кого-то в глазах сверкают доллары и основная цель — заработать больше денег. У Сергея не так, он душевный такой человек, всегда что-то предложит, расскажет. В прошлом году были, и меня поразил просто вот такой подход. Поэтому решили вернуться еще раз.

Хорошие люди и красивая природа — аргументы, которые сами белорусы уже выучили. От того они менее важными не становятся, но если говорить о рекламе туризма, то выбор должен быть не из двух. И нам в этом смысле есть чем удивить, да и самим полезно вспомнить.

Белорусские народные обряды уникальны. Увидеть их вживую и поучаствовать на самом деле — дорогого стоит. Зимняя народная игра под названием «Женитьба Терешки» — один из претендентов на включение в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На территории Лепельского района Витебской области обряд когда-то был очень популярен. Сейчас пытаются возродить и тем самым популяризировать для туристов. Здесь все по-настоящему. Не в клубе исполкома, а в маленьком деревенском доме, не днем в субботу, а в ночь на Коляды.

Обряд «Женитьба Терешки» — уже сегодня историко-культурная ценность Республики Беларусь. И, вполне возможно, попадет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этом списке уже можно найти танцы танго и фламенко, китайское иглоукалывание и французскую кухню. В деревне Селище»рождественской ночью было все вмете: и танцы, и национальная кухня, и народная медицина.

В «Женитьбу Терешки» играют и женатые, и холостые. Сосватать выбранную пару помогают веселые соревнования и танцы, в которых невозможно не принять участия, когда попадаешь в эту атмосферу.

Ольга Маханенко, инструктор-методист отдела по агротуризму Лепельского районного исполнительного комитета:

Кожны год да нас прыязджаюць і з Беларуси, і з-за мяжы. Напрыклад, у мінулым годзе ў нас былі турысты з Германіі, яны здымалі фільм гэтага абраду. Іншаземцам даволі цікава наша гісторыя, наша спадчына, я думаю, што, канешне, гэта будзе спрыяць развіццю турызма.

Ну а пока белорусская аутентика, как продукт, только набирает обороты, классические зимние персонажи из Беловежской пущи уже давно известны далеко за пределами страны. В поисках рождественской сказки семья Суровцевых уехала от сурового питерского климата в мягкую зиму.

Юрий и Елена Суровцевы, туристы (Россия):

Хотели показать детям сказку, она здесь прекрасно организована. И самим тоже интересно.

В эти дни пуща — настоящая Мекка для россиян. Кто-то по дороге на западные горнолыжные курорты заезжает на часок-другой посмотреть на Деда Мороза, другие целенаправленно преодолевают тысячи километров. Чтобы рождественскую неделю с семьей провести на чистом воздухе в уникальном заповеднике.

Гостиницы в Бресте и пригороде сейчас — под завязку. Наплыв туристов показал, что в это время года инфраструктура не совсем справляется с такой нагрузкой.

Юрий Суровцев, турист (Россия):

Все занято! Брест, Кобрин и окружности. Мы все объехали и смогли остановиться только в гостинице в аэропорту.

Ну а сам Дед Мороз уже восемь лет как выходит на крыльцо своей резиденции. За это время здесь побывали представители 93-х стран мира. И сними надо как-то разговаривать, поздравлять... В основном, спасают переводчики, иногда — Снегурочка, которая владеет английским, французским и немецким. Но это так, на всякий случай.

Дед Мороз:

Язык радости, добра — это международный язык! Одна улыбка чего стоит! Ее переводить не надо, всем понятно.