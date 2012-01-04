Где в Минске располагались Бернардинские крамы, и что теперь будет на их месте?

В Минске идёт реконструкция комплекса строений бывшего мужского монастыря бернардинцев. Комплекс заложили ещё в 1628 году.

Вначале это были деревянные строения, потом каменные. Они часто становились жертвами городских пожаров. И после каждой стихии бернардинцы с усердием отстраивали свой храм заново.

Но сильный пожар 1861 года оставил лишь обугленные стены. К тому времени орден значительно обнищал, средств на восстановление не было. Комплекс перешёл в руки минской управы, которая приспособила его под нужды города. Тут были и каретный сарай минской конки, и, по иронии судьбы, пожарное управление, а также военная казарма, камера для заключённых и архив. До недавнего времени в главном здании находилась военная комендатура.

А ещё в начале XIX века вместо каменного забора, ограждавшего монахов от мирской суеты, со стороны площади монастырь стали окружать торговые ряды. Поначалу их даже так и называли — Бернардинскими крамами.

Какие же перемены ожидают старинный монастырь сейчас? В здании расположится отель на 49 мест. К нему будут примыкать небольшие одноэтажные корпуса, которые будут отстроены заново, потому что сохранились лишь фрагментально. В них разместятся ресторан, спорткомплекс отеля, парикмахерская, бар, интернет-центр, книжная лавка, бюро проката исторических костюмов и несколько музеев. Среди них — музей монашеского быта, где можно будет прочувствовать неторопливый уклад жизни монахов XVII века.

Основной корпус монастыря, каким он был в XIX веке, восстанавливают полностью. Интерьеры воссоздают в прежнем виде: раскрывают поздние закладки, открывают сводчатые потолки. По образцу найденной на поле керамической плитки изготавливают аутентичную.

Среди достопримечательностей будет ещё один любопытный объект, тем более что раскопки, проведённые на территории Верхнего города, раскрыли уйму интересных фактов.

Михаил Жих, главный инженер УП «Минская спадчына»:

Те находки, те исторические пласты, культурные слои, которые подняли на территории комплекса этих зданий, возвращают на уровень XII века. Хотя все учебники исторического плана говорили, что Верхний город начинался с рубежа XVI века. Поэтому именно размещение здесь маленького историко-археологического музея как раз будет к месту.

И это ещё не всё, что может предложить комплекс. Словом, здесь можно будет с головой окунуться в историю города и ощутить связь времён. Завершить работы планируется в 2013 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».