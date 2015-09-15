«Аптекарский сад» - новый туристический объект в Национальном парке «Нарочанский»

На берегу декоративных прудов представляющих символ белорусского поозерья, в чистом и живописном уголке Беларуси - Нарочанском крае, в окружении чистого леса и трех озер, - открылся удивительный музей под открытым небом. Здесь выращено более 200 видов уникальных растений буквально со всех континентов нашей земли.

В компании экскурсовода Натальи Михайловны наша съемочная группа совершила познавательное путешествие по аптекарскому саду.

Оказывается история плана садов начинается ещё со Средневековья. Кто был первым изобретателем до сих пор выясняется. Такие сады славились при ботанических отделениях университетов, при госпиталях и монастырях. Поэтому растения садиков служили одинаково и ботанической науке, и медицине и поварам на кухне.

В этом удивительном растительном парке есть и мистическая зона - зелёный лабиринт, созданный из быстрорастущего кустарника - беречина. Он ещё молодой, но пройдёт несколько лет и растение превратится в огромную стену загадочного лабиринта. Здесь можно бродить, искать секретные уголки, но только осторожно. Здесь царствует персонаж славянского фольклора - Баба Яга.

А этот арт-объект называется «целебная кладовая». Именно здесь представлен широкий аспект лекарственных трав. Часть из них выращивается на полях этого большого производства.

В период цветения лекарственные травы собирают и отправляют на сушку.

Умиротворение, которое царит в этом живописном уголке с сюжетными картинками, представить невозможно. Здесь хочется остаться, творить, вдыхать чистый воздух и еле уловимые приятные ароматы.