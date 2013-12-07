Витебский художник создал детальное графическое изображение витебских замков 14 века

Новости Беларуси. Как выглядел средневековый Витебск? Художник из города над Двиной знает ответ и наглядно демонстрирует его всем. Игорь Дуров создает детальное графическое изображение витебских замков ХIV века. Более десяти лет отдал художник воплощению идеи реконструкции старинных зданий, к которым в первую очередь относятся церкви: Благовещенская, Святого архангела Михаила, Параскевы Пятницы. Процесс сложный и кропотливый. Игорю Дурову пришлось изучить массу архивных документов, археологических материалов и ... «включить» фантазию.

Игорь Дуров, художник:

Что касается средневековой истории, в пределах 10-17 века она практически никак не представлена в произведениях искусства. Вот с годами эта мысль во мне крепла.

Планы у художника масштабные: Игорь Валерьевич собирается заполнить исторический пробел своими работами. В идеале – издать собственный сборник картин по истории средневекового Витебска. Минимум текста, максимум – образности. Начало уже положено. Первая масштабная и смелая работа – воссозданные в деталях средневековые замки Витебска.

Игорь Дуров, художник:

После того, как была сделана детальная проработка карандашом, все было очень точно, я все большие плоскости запечатал на этом станке.

На словах, кажется, все легко и просто, а главное быстро. На деле же – это десять лет кропотливой работы: изучение летописей, документов, статей в научных журналах и сотен исторических книг, где есть упоминания о Витебске 14 века и его архитектуре.

Игорь Дуров, художник:

14 век был знаковым в истории Витебска. Витебск был очень важным фортификационным узлом, то есть появляются каменные замки, очень мощные. Кроме того, становится мощным торговым узлом.

Богатая история Витебска с многочисленными событиями, естественно, отразилась на его облике. К сожалению, от прежнего города мало что сохранилось.

Эти камни - все, что остались от нарожной башни Витебска, построенной в 14 веке. Вокруг своеобразного фундамента и вырос современный музей-башня «Духовской круглик», очень похожий на то, что было раньше. К слову, это место тоже изображено на картине.

Работая над реконструкцией исторических замков, Игорю Дурову пришлось изучить не только массу архивных документов, но и «включить фантазию». В итоге, в единое целое соединились три составляющих: история, аналогия и собственное видение, которое компенсировало белые пятна и придало работе художественную ценность.

Валентина Голубкова, заведующая выставочным залом «Духовской круглик»:

Его творческая натура, знание истории очень глубоко. Он фору может дать любому историку, я так полагаю, вот на выходе мы видим такой замечательный результат.

К слову, художественно-историческая работа передана в дар выставочному залу «Духовской круглик». Она стала продолжением темы средневековья: здесь же находятся портреты князя Ольгерда и двух его жен, которые тоже рисовал Дуров. Теперь мысли художника заняты 12-м веком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.