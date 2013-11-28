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Национальный стенд Беларуси представлен на международной выставке в Варшаве

28 ноября 2013 08:28
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Новости Беларуси. Туризм на экспорт. Национальный стенд Беларуси представлен на международной выставке, которая открывается сегодня в Варшаве. Планируется, что о нашей стране на протяжении трех дней будут рассказывать 7 экспонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот форум является представительной площадкой для установления деловых контактов. На выставке  презентуют туристические достопримечательности, а также услуги туроператоров со всего мира. Так, в минувшем году в Польшу съехались более полутысячи экспонентов из 64 стран. Мероприятие посетили около 20 тысяч человек.

# Выставки в Беларуси и мире # Туризм

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