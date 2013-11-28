Национальный стенд Беларуси представлен на международной выставке в Варшаве

Новости Беларуси. Туризм на экспорт. Национальный стенд Беларуси представлен на международной выставке, которая открывается сегодня в Варшаве. Планируется, что о нашей стране на протяжении трех дней будут рассказывать 7 экспонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот форум является представительной площадкой для установления деловых контактов. На выставке презентуют туристические достопримечательности, а также услуги туроператоров со всего мира. Так, в минувшем году в Польшу съехались более полутысячи экспонентов из 64 стран. Мероприятие посетили около 20 тысяч человек.