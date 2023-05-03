Версаль в Могилёвской области. Чем были уникальны балы в Жиличском дворце?

Дамы и кавалеры, приглашаем на паркет. Можете представить себя в роли любимых персонажей. Здесь устраивали самые модные балы. С оркестровых балконов лилась живая музыка. Но вот сюрприз. Музыкантов не было видно. А все потому что кадрили и менуэты наигрывали крепостные, которым не по статусу было находиться рядом с высокими гостями. Тосканские колонны, художественный паркет, люстра в стиле ампир – головокружительно. Здесь Булгаки справляли свадьбы детей и даже возводили специально алтарь. Этот зал помнит пышное торжество Софии и Генриха Волловича с танцами до рассвета. Анастасия Макеева, корреспондент:

Наверное, вся элита здесь собиралась?

Владислав Кулакевич, директор Жиличского исторического комплекса-музея:

В действительности да. Во-первых, неподалеку здесь была Бобруйская крепость, где стоял гарнизон, в котором было очень много офицеров, дворян. Было много сосланных после восстания 1831 года, которые действительно находили время приехать сюда в гости к Булгакам. Например, известный поэт и переводчик польский Леон Янишевский. Он часто гостил во дворце и посвятил несколько стихов Терезе Булгак, ее героическому материнству. Ян Дамель приезжал во дворец, писал здесь портреты Булгаков. Наполеон Орда с двух сторон запечатлел наш дворец.

После зажигательных балов можно было перевести дух в соседней гостиной. Она предназначалась для скромных музыкальных вечеров. Играли на фисгармонии в свое удовольствие. И все же главная перчинка интерьера – лепнина в виде женских лиц. Оттого нарекли зал с маскаронами. По одной легенде, Игнатий так тосковал после смерти жены, что велел изобразить супругу. По другой, это была крестьянка Мария – любимица Эдгара Булгака, который не мог позволить себе жениться на ней и сослал в далекие края, оставив вот так на память. Но, конечно, самая правдоподобная версия – это снова вдохновение древнегреческими нимфами. А мы переходим к кульминации нашей экскурсии и устраиваем пир на весь мир. Под звон бокалов отправляемся в банкетный зал. Самый величественный в родовой резиденции. Как во дворце султана: ни больше ни меньше. Детище архитектора Тадеуша Растворовского. Если знакомы с роскошью Несвижа и Коссово, то вам сюда. Рассказываем об еще одной жемчужине Беларуси – подробности здесь. Владислав Кулакевич:

Это банкетный зал, это самая большая гордость владельцев, потому что это самый пышный зал дворца. Здесь очень тонкая работа, художественный паркет с очень сложным рисунком. Стены, колонны, пилястры – все это было выполнено из асилкового мрамора. Имитация мрамора, которую очень сложно изготовить, но которая создает непревзойденный эффект полированного камня, много золота. Все эти залы создавались для того, чтобы впечатлить, в том числе и каких-то деловых партнеров. Булгаки в разное время торговали спиртом, древесиной, сахаром. Они привозили сюда своих партнеров, чтобы впечатлить, показать, что они серьезные люди. Анастасия Макеева:

И, как известно, путь к переговорам лежит через что? Через желудок. Владислав Кулакевич:

Здесь была одна из самых изысканных кухонь. Многие помещики, которые здесь жили, отправляли своих поваров на учебу сюда, потому что повара Булгаков были самыми известными на всю округу.

Екатерина Заренок, научный сотрудник Жиличского исторического комплекса-музея:

Банкетный зал делился на три условные части большими красными колоннами. В центральной части на ковре находился большой овальный дубовый стол, за которым сидели гости этого дворца и наслаждались музыкой. Музыканты находились на третьем этаже за белыми решетчатыми окошками. За счет низенького потолочка холла на третьем этаже была оборудована целая комната для музыкантов. В начале ХХ века появились барельефы с изображениями разных сюжетов из древнегреческой, древнеримской и даже славянской мифологии. На одном из барельефов мы можем видеть славянскую богиню Живу – богиню жизни и плодородия. Обустраивали дворец целое столетие. За это время сменилось три поколения. При Эдгаре родовое гнездо расцвело во всех смыслах. Младший сын Игнатия окончил Рижский политехникум, постигал азы агрономии в Штутгарте и стал образцовым хозяйственником. Всю душу вкладывал в парк и оранжерею, в которой росли апельсины, лимоны, померанцы и др экзотика. Их частенько выносили в залы, а пальмы в парк. Сейчас зимний сад активно восстанавливают. Зеленое царство однозначно украсит соцсети и соберет эстетов.

Владислав Кулакевич:

Эдгар Булгак кроме того, что выстроил здесь питомники и оранжерею, выстроил еще и метеорологическую станцию. Одну из самых первых на территории тогдашней Беларуси. Екатерина Заренок:

Парк был огромный, около 20 гектаров площади. Вокруг дворца был французский парк. Это разнообразные аллеи, партерчики. По периметру его окружал парк английский. Это уже более дикий парк. Жемчужиной этого парка были каскадные пруды. К ним вела аллея липовая, возле главного корпуса с двух сторон симметрично были высажены разные растения и даже сохранилась одна Веймутова сосна.

Внутренний дворик как мини-площадь в государстве Булгаков. Здесь выступали крепостные капеллы во время свадеб. На смену Эдгару пришел племянник Эммануил. Один из богатейших в династии, с виллой на Капри, домами в Варшаве и Вильне. Он был известным ученым-религиоведом и преподавал в Европе. Но революция 1917-го не оставила шансов. Эммануил покидает Добосну и уезжает в Европу. Дворец национализируют и размещают сиротский приют. В годы войны здесь был немецкий госпиталь и кладбище. После прописался сельскохозяйственный техникум. Многие помещения превратились в классы. Камины и печи демонтировали. Казалось, от империи Булгаков и след простыл. Но в 70-х проводят частичную реставрацию. А в 2009-м начинают глобальное восстановление. Время бежит, но не стирает легенды. Потомки местных жителей рассказывают, как хозяева наблюдали за крестьянами через стеклянный глаз на каплице и даже про родовую усыпальницу в соседней деревне... Екатерина Заренок:

В начале ХХ века в межвоенный период, отец или дедушка этой женщины, которая к нам приезжала, рассказывал ей историю о том, что они мальчиками отправились туда посмотреть, что же там в этой усыпальнице вместе со взрослыми мужчинами. Спустились, там полукругом ниши, в которых находились эти гробы. Один из них достали, он был свинцовым, они его вскрыли, внутри еще один гроб, вскрыли и его. А внутри лежит паненочка, такая девушка молодая, в таком красивом платье, в свадебном одеянии, как живая и через мгновение рассыпается в прах. Они очень перепугались, но, видимо, от контакта с кислородом она рассыпалась. Но, по рассказам, кто-то из мужчин все-таки прихватил с собой свинцовый гроб и затем через короткий промежуток времени этот мужчина умер, совпадение или нет. Не думаю.