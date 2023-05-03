Если знакомы с роскошью Несвижа и Коссово, то вам сюда. Рассказываем об ещё одной жемчужине Беларуси

Карета подана. Майские выходные – приятный повод подарить себе сказку. И если вы уже знакомы с роскошью Несвижа и Коссово, спешим пригласить вас на вальс в Жиличи.

Владислав Кулакевич, директор Жиличского исторического комплекса-музея:

Здесь у нас парадная лестница, сохранившаяся с того времени. Дубовая, очень массивная. Она подвергалась минимальной реставрации, по ней будут подниматься наши гости. Над парадной лестницей расположен оркестровый балкон, то есть когда гости поднимались во дворец, то встречали их с музыкой. Дворцово-парковый комплекс перенесет на два столетия назад. И не надо ждать белых ночей в Петербурге. Кировская жемчужина ослепительна. Новую звезду на белорусской карте зажег предводитель дворянства Бобруйского уезда маршалок Игнатий Казимир Булгак. За блестящую службу он был отмечен орденом Святого Владимира четвертой степени. Владислав Кулакевич:

Род Булгаков известен с XV века. В ВКЛ и Речи Посполитой они занимали достаточно высокие посты, но, конечно, никогда не могли сравниться с теми же Сапегами или Радзивиллами. Тем не менее это не мешало им быть очень и очень тщеславными, поэтому, возможно, они и возвели такой большой дворец. Игнатий Казимир Булгак активно содействовал образованию в Бобруйском уезде, пожертвовал свой дом в Бобруйске, крупные суммы денег на обустройство первого уездного училища в Бобруйске. За это и был избран предводителем дворянства. В период этого времени эта усадьба стала центром общественной жизни.

Перелистываем страницу в 1823-й. Для строительства дворца в имении Добосна хозяин приглашает талантливого архитектора Кароля Подчашинского. За его плечами был Виленский университет, академия Петербурга и даже Париж. Тогда в высшем свете была мода на античность. Оттого главный корпус возвели в стиле классицизма. Строго и нарядно. Во дворце насчитывалось более 100 залов. Первый этаж был жилым – спальни, кабинеты, кухни. Второй – парадный, с гостиными и залами для торжественных вечеров. Третий всего 2 метра высотой, был предназначен для перемещения слуг и музыкантов. Позже добавили южное и северное крылья, и дворец воспарил как светская пташка. Все это стало возможным благодаря богатому хозяйству. Булгаки были отличными бизнесменами и получали образование в лучших европейских вузах.

Екатерина Заренок, научный сотрудник Жиличского исторического комплекса-музея:

Конкретно здесь находились сахарный, крахмальный и винокуренный заводы Промышленная зона находилась через речку Добосна. Там сохранились руины хозпостроек. Это водонапорная башня и руины валовен, при дворце тоже были хозяйственные постройки, сохранилось две – это погреб-ледник, где хранились продукты и каретная, что у нас здесь находится. Также у Булгаков здесь хранились собственные экипажи и на втором этаже была оборудована комнатка для кучера.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Как известно, Булгаки были глубоко верующими католиками, так как в округе не было никаких костелов, они запроектировали вот такой домовой храм, где каждое свое утро начинали с молитвы. И правда, компания ангелочков настраивает только на свет. Версаль в Могилевской области. Чем были уникальны балы в Жиличском дворце – подробности здесь. Была у хозяина и своя муза. Игнатий Казимир связал судьбу с Изабеллой Слизень, представительницей богатого и знатного рода. Вместе воспитывали двоих детей: Софию и Иосифа-Витольда. Увы, семейное счастье забрала чума. После смерти супруги Игнатий женится на ее младшей сестре Терезе, которая родила ему семерых и стала образцом материнства. Славились Булгаки и как хранители искусства. Во дворце была огромная коллекция живописи – около 70 полотен, ценнейшая библиотека старопечатных рукописных книг в 6 тысяч томов. Изумительные интерьеры воскресли после реставрации. Два года мастера ювелирно, по миллиметру, расчищали слои краски, чтобы возродить XIX век точь-в-точь...

Владислав Кулакевич:

Наш дворец один из самых сохранных в Беларуси дворцов XIX века. Здесь сохранилось до 70 процентов интерьеров, в основном это верхняя часть стен, лепнина, потолки. Например, бальный зал, некоторые гостиные, они сохранились на фото Яна Булгака – это пионер художественной фотографии на землях Польши, Беларуси, Литвы и впоследствии реставраторы заново воссоздавали эти залы именно по фото.

Эклектика на высоте. Перед туристами предстанет великолепие 12 парадных залов. В основном это гостиные, где коротала время светская публика. Музицировали и обсуждали новости за чаепитием. Архитекторы поиграли с высотой потолков. В разных залах от 4 до 8 метров. Везде разные паркет и потолки, которые переливаются в золоте и огнях люстр как самоцветы. Изучать интерьеры можно как шедевры в картинной галерее. Здесь распускаются цветы и манят неземные узоры. В дамской гостиной вас встретят грифоны. Мифические существа с туловищем льва и головой орла обозначали мудрость в христианстве, считались мощными защитниками, в том числе сокровищ и богатств. Владислав Кулакевич:

Булгаки были большими поклонниками античности, старины, они очень много путешествовали, в том числе по тем местам. Многие идеи, а также элементы интерьеров целиком привозили оттуда. Гостиная хозяйки дворца. На фото сохранилась печь, одна из консолей с зеркалом. Потом мы этот интерьер полностью подогнали к стилистике XIX века. В каждом зале были печи и камины. Столик для рукоделия, поскольку здесь было много света, то есть хозяйка в любое время дня могла сесть с подругами и заняться рукоделием.

Екатерина Заренок:

Это большая просторная гостиная. Она была богато обставлена, в документальных источниках она фигурирует под названием Блакитный покой. Свое название она получила, вероятнее всего, от цвета потолка – голубого. Потолочек здесь сохранился оригинальный, кессонный. Название его происходит от французского слова кессон, которое переводится как ящик или коробочка. В этих ящичках размещали специальные украшения. Их золотили, серебрили, расписывали по-разному, все, чтобы показать богатство владельцев. Все эти украшения были не лепными, а именно деревянными, их вырезали вручную.