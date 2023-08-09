Верхнедвинск для туристов. Какая история древнего города и что покажут в местном музее?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Мечтаете оказаться на необитаемом острове и попробовать сафари? Тогда причаливаем к берегам Западной Двины. Город Верхнедвинск покорит вас своими синеглазыми пейзажами, удивительной архитектурой и обязательно снова позовет в гости. Вдоль по набережной! Знакомство с Верхнедвинском начинайте со смотровой площадки. Виды – как с обложки! А затем сворачивайте в центр, в сердце Поозерья есть волшебные места. Анастасия Макеева:

Какие координаты у нас будут?

Полина Гродь, директор Верхнедвинского историко-краеведческого музея:

56 градусов северной широты. Это памятник золотой параллели, или золотого сечения Земли. Мы сейчас с вами стоим у фонтана желаний. Его так назвали наши жители. Он был построен в 2018 году, когда проходили у нас «Дожинки». Всегда надо загадывать желание.

– Сбывается?

– Конечно, сбывается. Туристы всегда приезжают сюда и неоднократно, семьями.

– Тогда мы тоже загадаем!

Первое упоминание о городе относится к 1386 году, когда князь Андрей Полоцкий сжег Дриссенский замок Ягайло. Борьба Гедиминовичей отразилась в «Хронике польской, литовской, жемойтской и всей Руси». В XVI веке легендарный замок отстроили по приказу короля Сигизмунда II Августа, чтобы укрепить рубежи. Так, крепость не сдалась во время Ливонской войны. К середине XVII века замок утратил стратегическое значение, а к началу XIX местные жители разобрали остатки стен на строительные материалы. На берегах Двины всегда кипела торговля и было немало мельниц. Анастасия Макеева:

Сейчас мы все говорим Верхнедвинск, а местные жители, наверное, говорят Дрисса. Полина Гродь:

Его еще называли Дриза, Дриз, Дризь. А уже в 1962 году его переименовали как город Верхнедвинск.

От древности до современности. В местном краеведческом музее уместилась вся история города. Как в захватывающем фильме, можно оказаться в разных эпохах и понять, как жили люди. Уникальные экспонаты раскрывают карты.

Полина Гродь:

Я бы хотела показать план города Дриссы, где мы и находились. Здесь указаны торговые площади, мельницы, дома, где жили мещане. Дома и кварталы назывались кварталами жидов, те не еврейские кварталы, а здесь именно указывается, что это кварталы жидов. Также нашим музеем было выкуплено две печати Дрисского уезда. Они для нас очень ценные, потому что в Дрисском уезде всего их было пять.

Традиции всегда о главном. Этим свадебным поясам уже больше века. Как Инь и Ян – женская и мужская сторона. Невеста сама готовила приданое. И если была согласна выйти замуж, отдавала сватам самотканый пояс. Либо сваты делали из красного пояска круг. Коль дивчина была не против жениха, запрыгивала в кольцо.

Полина Гродь:

Это было передано жителями Верхнедвинского района. Был дом, выкупили и нашли на чердаке такие интересные экспонаты. Это лозяная люлька, стулья. И самое главное – стульчик для маленького ребенка. Тиски – мы не находили ни в какой литературе, что это такое. Но у нас есть предположение, что это для сыров – зажимали. Его же надо было утрамбовать, чтобы вода ушла.

Анастасия Макеева:

В музее можно понять, что красота во все времена была страшная сила. В подтверждение тому вот такая ювелирка из средневековья. Где-то на кольцах можно увидеть религиозные надписи «Спаси и сохрани», где-то – языческие символы. Ну а что-то и вовсе остается загадкой.