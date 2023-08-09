Остров-призрак, редкие птицы и все виды рыб. Что хранит ледниковое Освейское озеро?

Море волнуется раз. Приглашаем в круиз по Освейскому озеру. 57 километров квадратных бездонной глади. Второе по величине после Нарочи. Северная жемчужина – награда последнего Валдайского ледника. Озеро образовалось порядка 10-14 тысяч лет назад. Анастасия Макеева, корреспондент:

Чем отличается от Браславских озер?

Игорь Романюк, директор Республиканского ландшафтного заказника «Освейский»:

Отличается тем, что Освейское озеро – по периметру у него 34 километра, но фактически 32 километра – это заболоченные участки, заросшие травянистой растительностью, где нет подходов на воду. Подходы существуют только на территории тех населенных пунктов, которые находятся на береговой линии.

– То есть оно такое дикое?

– Да.

Планета кувшинок, дом для птиц, Мекка для рыбаков и туристов. Заповедное Поозерье находится на стыке трех государств: Беларуси, России и Латвии. В обнимку с ветром отправляемся в захватывающую экспедицию. 20 километров пролетят как одно мгновенье. В гостях у природы всегда хорошо и гармонично.

Игорь Романюк:

Озеро долго время было мелководным. И сейчас оно не очень глубокое, средняя глубина – 2,5-3 метра всего лишь. Пахотных земель не хватало, на дне озера большие залежи сапропеля. В конце 1920 – начале 1930-х годов была идея выращивать на дне озера кок-сагыз. Это каучуконосное растение среднеазиатское, и озеро тогда спустили практически на 80 %. К радости, эта идея не получила дальнейшего развития и озеро до войны подняли в тех же берегах. За озером, в северо-западной части, находится Освейское болото. В 1964-1965 годах началась торфодобыча, воду из болота откачивали в озеро, а там добывали торф. Поэтому уровень озера, если посмотреть на карту 1982-1984 годов, отметка есть на шлюзе 128 метров и 60 сантиметров. Со временем завод закрыли из-за нерентабельности. И в 2000 году создали Республиканский ландшафтный заказник «Освейский». Озерную территорию стали изучать и спасать. Уровень воды подняли почти на 1,60 метра. Сегодня в огромной акватории водятся практически все виды рыб. За исключением форели, угря, сома и судака. Рыбалка, кстати, бесплатная. Единственное ограничение – троллинг и использование судов с мощностью мотора не более 15 лошадиных сил. Так что живите клево, а мы продолжаем бороздить просторы Освейской Вселенной. Плавучие островки – изюминки заказника.

Игорь Романюк:

Остров-призрак, площадь – около 1,5 гектара. На нем произрастает ольха серая, березка, он долгое время дрейфовал по Освейскому озеру. Есть спутниковые снимки 2009 года, 2006 года, где он находился возле поселка Освея, потом в северной части озера. А сейчас западными ветрами его пришвартовало к восточному побережью.

– То есть это такой кочевник?

– Да. Кусочек береговой линии, которую ветром, льдом отрывает, и потом на протяжении всего сезона летнего они плавают. Существует легенда, что есть какая-то связь этого озера с латвийским озером Ресе. Оно находится в порядка 50 километрах отсюда. Оно по площади чуть больше, по форме примерно такое же. Может быть, какие-то подземные реки и существуют.

Пираты Освейского моря. Волны здесь подымаются до полутора метров, поэтому экскурсию всегда делает погода. Одна из фишек – бердвотчинг. Вооружившись биноклем, можно понаблюдать за птицами и получить эксклюзивные кадры с гусями-лебедями, журавлями, бакланами. Жизнь на лоне природы полна сюрпризов. В город вернетесь окрыленными.

Анастасия Макеева:

У нас прямо по курсу белые цапли. Красота! Мы с вами как будто на каком-то райском острове находимся. Кого еще можно увидеть из пернатых?