Прямой эфир

Остров-призрак, редкие птицы и все виды рыб. Что хранит ледниковое Освейское озеро?

09 августа 2023 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Море волнуется раз. Приглашаем в круиз по Освейскому озеру. 57 километров квадратных бездонной глади. Второе по величине после Нарочи. Северная жемчужина – награда последнего Валдайского ледника. Озеро образовалось порядка 10-14 тысяч лет назад.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Чем отличается от Браславских озер?

Остров-призрак, редкие птицы и все виды рыб. Что хранит ледниковое Освейское озеро?-1

Игорь Романюк, директор Республиканского ландшафтного заказника «Освейский»:
Отличается тем, что Освейское озеро по периметру у него 34 километра, но фактически 32 километраэто заболоченные участки, заросшие травянистой растительностью, где нет подходов на воду. Подходы существуют только на территории тех населенных пунктов, которые находятся на береговой линии.
То есть оно такое дикое?
Да.

Остров-призрак, редкие птицы и все виды рыб. Что хранит ледниковое Освейское озеро?-4

Планета кувшинок, дом для птиц, Мекка для рыбаков и туристов. Заповедное Поозерье находится на стыке трех государств: Беларуси, России и Латвии. В обнимку с ветром отправляемся в захватывающую экспедицию. 20 километров пролетят как одно мгновенье. В гостях у природы всегда хорошо и гармонично.

Остров-призрак, редкие птицы и все виды рыб. Что хранит ледниковое Освейское озеро?-7

Игорь Романюк:
Озеро долго время было мелководным. И сейчас оно не очень глубокое, средняя глубина 2,5-3 метра всего лишь. Пахотных земель не хватало, на дне озера большие залежи сапропеля. В конце 1920 начале 1930-х годов была идея выращивать на дне озера кок-сагыз. Это каучуконосное растение среднеазиатское, и озеро тогда спустили практически на 80 %. К радости, эта идея не получила дальнейшего развития и озеро до войны подняли в тех же берегах. За озером, в северо-западной части, находится Освейское болото. В 1964-1965 годах началась торфодобыча, воду из болота откачивали в озеро, а там добывали торф. Поэтому уровень озера, если посмотреть на карту 1982-1984 годов, отметка есть на шлюзе 128 метров и 60 сантиметров.

Со временем завод закрыли из-за нерентабельности. И в 2000 году создали Республиканский ландшафтный заказник «Освейский». Озерную территорию стали изучать и спасать. Уровень воды подняли почти на 1,60 метра. Сегодня в огромной акватории водятся практически все виды рыб. За исключением форели, угря, сома и судака. Рыбалка, кстати, бесплатная. Единственное ограничение – троллинг и использование судов с мощностью мотора не более 15 лошадиных сил. Так что живите клево, а мы продолжаем бороздить просторы Освейской Вселенной. Плавучие островки – изюминки заказника.

Остров-призрак, редкие птицы и все виды рыб. Что хранит ледниковое Освейское озеро?-10

Игорь Романюк:
Остров-призрак, площадь – около 1,5 гектара. На нем произрастает ольха серая, березка, он долгое время дрейфовал по Освейскому озеру. Есть спутниковые снимки 2009 года, 2006 года, где он находился возле поселка Освея, потом в северной части озера. А сейчас западными ветрами его пришвартовало к восточному побережью.
То есть это такой кочевник?
– Да. Кусочек береговой линии, которую ветром, льдом отрывает, и потом на протяжении всего сезона летнего они плавают. Существует легенда, что есть какая-то связь этого озера с латвийским озером Ресе. Оно находится в порядка 50 километрах отсюда. Оно по площади чуть больше, по форме примерно такое же. Может быть, какие-то подземные реки и существуют.

Остров-призрак, редкие птицы и все виды рыб. Что хранит ледниковое Освейское озеро?-13

Пираты Освейского моря. Волны здесь подымаются до полутора метров, поэтому экскурсию всегда делает погода. Одна из фишек – бердвотчинг. Вооружившись биноклем, можно понаблюдать за птицами и получить эксклюзивные кадры с гусями-лебедями, журавлями, бакланами. Жизнь на лоне природы полна сюрпризов. В город вернетесь окрыленными.

Остров-призрак, редкие птицы и все виды рыб. Что хранит ледниковое Освейское озеро?-16

Анастасия Макеева:
У нас прямо по курсу белые цапли. Красота! Мы с вами как будто на каком-то райском острове находимся. Кого еще можно увидеть из пернатых?

Остров-призрак, редкие птицы и все виды рыб. Что хранит ледниковое Освейское озеро?-19

Игорь Романюк:
В зарослях кувшинок колония чаек, довольно большая, здесь обитают и озерная, и лесная чайка, и большая серая чайка. Хищников частенько над островом можно увидеть орлана-белохвоста. Около 12 пар обитает у нас, скопу, которая охотится за рыбой постоянно, обитает красноголовый нырок, чомга. Наши уточки, которые здесь постоянно, встречается лысуха. Озеро очень чистое, естественных загрязнителей нет.
– Можно спокойно умыться?
Да, можно умыться, искупаться.

Верхнедвинск для туристов. Какая история древнего города и что покажут в местном музее? Подробности.

# Туризм # Туризм # Анастасия Макеева # Игорь Романюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Верхнедвинск для туристов. Какая история древнего города и что покажут в местном музее?
09 августа 2023 16:52

Верхнедвинск для туристов. Какая история древнего города и что покажут в местном музее?

На сап-борде можно даже заниматься йогой. Узнали, насколько сложно научиться кататься на доске
09 августа 2023 12:45

На сап-борде можно даже заниматься йогой. Узнали, насколько сложно научиться кататься на доске

Где можно увидеть тюльпанное дерево в Беларуси? Подсказываем локацию в Верхнедвинске
07 августа 2023 16:14

Где можно увидеть тюльпанное дерево в Беларуси? Подсказываем локацию в Верхнедвинске