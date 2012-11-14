В Витебской области выращивают бананы и цитрусовые

Новости Беларуси. В Беларуси начали выращивать бананы, причем в самом северном регионе. Предприниматели из Витебской области взялись доказать, что в наших широтах приживется даже южное растение. Правда, для этого пришлось построить оранжерею. Зато теперь в ней растут не только бананы, но и апельсины, мандарины, виноград. Такая экзотика привлекает туристов в агроусадьбу круглый год.

Как Сады Семирамиды – одно из чудес света, это - белорусское чудо. Круглый год в оранжерее растут бананы, апельсины, мандарины, инжир. Теплица – проект дорогостоящий. Тропический климат воссоздает мощная отопительная система, теплые полы и вентиляция. Когда за окном -20, здесь всегда плюс.

Вячеслава Козырицкий, владелец агроусадьбы:

Высота здесь 10-11 метров. Конечно, нужно дать растениям возможность расти куда-то. Там есть уже фикусы, которые упираются в потолок.

Экзотические для нашей страны бананы посадили 2 года назад. Первый урожай съели вместе с гостями усадьбы. На вкус белорусские бананы от заморских не отличаются.

От обилия непривычных для белорусской земли фруктов в оранжерее дух захватывает. В этом тропическом раю 60 видов растений. Например, лимоны весом под килограмм.

Вячеслава Козырицкий, владелец агроусадьбы:

Это особый сорт лимона: крупный, очень ароматный. Самый выгодный для кондитерского производства, запах от цедры очень стойкий.

Фруктово-ягодное раздолье – не типичный турпродукт. Для туристов экзотика.

Вячеслава Козырицкий, владелец агроусадьбы:

Местных это шокирует, они вообще не могут ничего говорить. А москвичи, питерцы - они вообще в шоке. Говорят, в шоке, все что угодно могли подумать, но что в Беларуси можно увидеть такое...

Для Беларуси такой туризм — в новинку. Гостей манит возможность пообедать в тропических джунглях, заказать к столу живого осетра, на десерт самим сорвать мандаринку и продегустировать малиновое или персиковое вино.

Вячеслава Козырицкий, владелец агроусадьбы:

Это молодое вино – бужеле, этого года, чистая малина. Видите, какой запах.

В хозяйском погребе тысячи литров вина, компотов, варенья. Все закатки делают сами из выращенных овощей и фруктов.

Вячеслава Козырицкий, владелец агроусадьбы:

А это варенье из тех же персиков, которые мы здесь выращиваем.

Фруктовый ассортимент владельцы усадьбы расширяют. Сейчас готовят плантацию под карликовые мандариновые деревья. Так что в ближайшее время эта экзотическая для белорусских просторов роща пополнится новыми экземплярами, и удивит даже самых искушенных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.