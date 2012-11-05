Гостиница «Гарни» в центре Минска воссоздана в стиле 19 века

В прошлых веках Минск был популярен у иностранцев. Судите сами: к 1913 году в столице было открыто около 30 гостиниц, а проживало в них чуть более 100 тысяч человек. Конечно, слова «гостиница» тогда в употреблении не было, но мебелированные комнаты в «Гарни» считались одними из лучших в Минске. Размещался отель в самом центре города на пересечении улиц Захаревской и Богадельной, современных проспекта Независимости и улицы Комсомольская.

Яркое и запоминающееся название этой гостиницы вернулось в столицу. Этот объект входит в список историко-культурного наследия Республики Беларусь. Согласно архивным документам, каменный трехэтажный дом с мезанином в конце 19 века принадлежал купцу Берко Сутину. До революции здесь располагались мебелированные комнаты.

За более чем 100-летнюю историю в этом доме успело остановиться много организаций и людей. В годы Второй мировой войны здание практически не пострадало, а вот его внешний облик - наоборот, много раз до неузнаваемости менялся. Наиболее радикально - во время ремонта в шестидесятые годы прошлого столетия: тогда была заложена левая въездная арка, одна из дверей превратилась в окно, исчезли ажурные балконы и часть первоначального декора.

Татьяна Пономарева, главный архитектор проекта:

Здание очень много раз перестраивалось по мере роста благосостояния владельца. Он постоянно здесь проводил какие-то строительные работы.

Пара найденных архивных фотоснимков и чертежей стали главными вдохновителями будущей реставрации. Архитекторы попытались представить первые дни жизни гостиницы, поэтому каждый интерьерный аксессуар - весточка с того далекого 19 века.

Кажется, что вот-вот зазвонит старинный телефон или пробьет кукушка гостиничных ретро-часов. Кстати, стилизация как архитектурный прием, по словам проектировщиков, оказалась очень требовательной.

Татьяна Пономарева, главный архитектор проекта:

Изучались аналоги наши, белорусские, и европейский опыт, и размещение в гостиницах памятников архитектуры, где сохраняется интерьер, остатки лепнины.

Все гостиничные комнаты и уголки – это напоминание об истории Минска. Так, на старинных фотоснимках застыла столица прошлая, многим и вовсе незнакомая.

Татьяна Пономарева, главный архитектор проекта:

Из польских архивов доставались эти фотографии, все это наносилось на холсты по особой технологии.

В неповторимый колорит гостиницы органично вписались и авторские витражи. Смотреть на исторический центр Минска гости столицы теперь могут сквозь хрупкие стеклянные картины с изображениями белорусских достопримечательностей.

Татьяна Пономарева, главный архитектор проекта:

Появились идея изобразить те памятники архитектуры, которые присутствовали в Минске, они подписаны и указан год постройки. Какие-то есть памятники, каких-то уже нет...

Все продумывалось до мелочей. Даже кухня и музыкальное сопровождение гостиничного ресторана должны были соответствовать выбранной тематике, не говоря уже об оформлении.

Татьяна Пономарева, главный архитектор проекта:

Ресторан оформлен в эклектичном стиле: сочетание классики, модерна и барокко. Все это здание и решалось таким образом.

Эклектичность – главное слово этой реконструкции. Стилизованная мебель, отретушированные под старину отделочные материалы гармонично сосуществуют с современной планировкой гостиничных номеров. Смешение стилей грамотно даже в сочетании атмосферных предметов а-ля 19 век и новейшей техники.

Правила мирового гостиничного бизнеса приходилось учитывать и при планировке. Например, зоны ресепшн.

Татьяна Пономарева, главный архитектор проекта:

Помещение достаточно маленькое, а вместить нужно много всего, чтобы людям было удобно работать, подождать. Поэтому, конечно, это все эскизы, это все рисунки, работа с заказчиком...

Посетителей, безусловно, есть, чем удивить. Открытие реконструированного дома с мезанином – это только начало.

Гостиничную сеть Минска хотят пополнить и другими новичками, например, к хоккейному чемпионату в 2014 году планируется открытие 34 гостиниц более чем на 5 тысяч мест.