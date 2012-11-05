Деревня Стародевятковичи (Гродненская область): Сюда приезжают девушки, которые не могут выйти замуж

Новости Беларуси. Деревня Стародевятковичи находится в Слонимском районе Гродненской области. Бывшее Великое княжество Литовское, а сегодня – Республика Беларусь. Недалеко находится деревня Новодевятковичи, а раньше была одна деревня: Девятковичи.

Когда-то давно в этом месте поселилась молодая пара, родившая 9 сыновей, которые, в свою очередь, привели 9 жен и построили 9 домов – отсюда и появилось название деревни: Девятковичи. Так гласит легенда.

Рядом с деревней проходит дорога, которую местные жители называют Коссовский тракт. Это древний торговый путь, который раньше связывал Слоним и Коссово. Этот торговый путь известен еще со времен князя Миндовга – с 13 века. Краеведы говорят, что когда-то, если ехать из Слонима в Коссово этим путем, или из Коссово в Слоним, то этот населенный пункт был девятым по счету. Поэтому эту деревню и стали называть Девятковочи.

В исторических энциклопедиях написано, что впервые деревня Девятковичи упоминается в 1492 году. Но краеведы выяснили, что деревня существовала более, чем на 100 лет раньше.

Получил эту землю от князя Альгерда за хорошую службу основатель рода Мелешко еще в 1350 году. Он построил в деревне замок, и деревня более 400 лет была родовым гнездом древнего славного белорусского рода Мелешко.

В 1й половине 16 века Девятковичевский двор принадлежал Ивану Мелешко.

Сын Ивана Мелешко, Иван Иванович, стал самым знаменитым из рода, написал сатирическое произведение «Речь Ивана Мелешко», которое считается примером белорусской патриотичной литературы 17 века. В произведении впервые прозвучала мысль о безвозвратной потере белорусами своих национальных ценностей.

В начале 17 века Стародевятковичи находились в своем расцвете: проводились ярмарки, а в 1604 году был проведен уездный сейм.

Стародевятковичи стоят на реке Гривда, которая протекает по Гродненской и Брестской области, и длина которой 80 километров. Река Гривда впадает в реку Щара.

Род Мелешко сначала был православным, и в 1508 году строит православную церковь в Стародевятковичах. Позже, в 1799 году, эту церковь перестроили. Но она простояла недолго: сгорела.

После Мелешко в деревне были Бусловские, которые построили новую церковь в 1819 году. Сегодня это православная церковь Параскевы-Пятницы. Церковь в годы атеизма была закрыта. Батюшки здесь не было, но местные жители не позволили, чтобы приехавшие из райкома сделали какой-нибудь склад. В 1989 году эта церковь открылась одной из первых.

В церковь Параскевы-Пятницы деревни Девятковичи приезжают девушки, которые хотят и не могут выйти замуж: считается, что если молиться Параскеве-Пятнице, она поможет. Параскева-Пятница считается защитницей и хранительницей семейного счастья.

Когда Стародевятская церковь Параскевы-Пятницы была уже православной, священником здесь был Владимир Карский – родной брат известного языковеда и фольклориста Евхима Карского. Около церкви есть могила дочери священника Карского Людмилы.

В 1846 году в деревне жил Людвиг Колупайло – участник восстания Кастуся Калиновского. Его дом стоял около церкви и реки Гривда. Но во время Второй мировой войны этот дом сожгли партизаны. Людвиг Колупайло, владелец Стародевятковичей, умер в 1850 году, прожив 47 лет. Похоронили его в Новодевятковичах на древнем католическом кладбище в каплице, которая позже была разворована большевиками.

Примерно в двух километрах от Стародевяткович в деревушке Гуменники на старом кладбище сохранилась небольшая каплица, построенная в 1861 году, сообщили в программе «Приключения дилетанта» на СТВ.

Рядом с каплицей около крестика есть камень. В этом камне есть след. Говорят, это след Божьей Матери. В следе собирается вода – говорят, она целительная.