Где и как провести Новый год: в Беловежской пуще мест уже нет, 70% кафе и ресторанов Минска забронированы

Новости Беларуси. В Минске уже началась подготовка к Новому году. Многие торговые точки продают праздничные сувениры, украшения для ели и сами новогодние деревья. А с 15 ноября в городе запланированы непосредственно новогодние мероприятия. В столице их пройдет около 3 тысяч, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Чтобы отпраздновать Новый год за рамками дома, нужно поторопиться! 70% предложений торговых точек уже забронированы на время новогодней недели. Но если провести время в кафе или ресторане возможность пока еще есть, то этого не скажешь о базах отдыха на белорусской природе.

Для того, чтобы забронировать домик в деревне, нужно было сделать звонок еще в июле. Как правило, 90% заказов осуществляют россияне, которые приезжают на 5-7 дней в течение своих рождественских каникул.

А вот сами белорусы последние годы активно выезжают на новогодние выходные в Беловежскую пущу.

Оксана Боголейша, начальник туристического отдела национального парка «Беловежская пуща»:

По данным на 13 ноября все места на проведение новогодних праздников в нашем комплексе забронированы. Отдыхать у нас будут как белорусы, так и иностранцы в процентном соотношении где-то 50/50. Чтобы провести Новый год - 2012 в национальном парке, люди оставляли заявки еще после прошлого Нового года, а также весной и летом. В Беловежскую пущу едут в первую очередь затем, чтобы увидеть Деда Мороза, который, кстати, встречает гостей не только зимой, но и в другие поры года.