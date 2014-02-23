Уникальный этнографический музей в деревне Ходаково Минской области создал коллекционер-путешественник Владимир Цвирко

Новости Беларуси. Старая мельница - новая жизнь. В деревне Ходаково Минской области прописалась одна из самых маленьких мельниц Беларуси. Спустя почти 75 лет малышка снова в строю благодаря усилиям художника-дизайнера Владимира Цвирко. А по соседству, конечно же, целый этнографический музей!

За гостеприимность в доме отвечает собака, которую, кстати, зовут Америка. Пожалуй, это первое и единственное, что не относится к истории Беларуси. В коллекции Владимира Цвирко более 2 тысяч экспонатов. Самые молодые - пластинки, открытки 70-ых годов прошлого века, самые старые вещи - их кургана, которому у же не одна тысяча лет. Самый маленький представитель коллекции - комсомольский значок, самый большой - ветряная мельница, при этом она самая маленькая в Беларуси.

О мастере и его коллекции смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.