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Туристические маршруты по Беларуси собрали в единый реестр

18 октября 2013 05:46
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Новости Беларуси. Туристические маршруты по Беларуси собрали в единый реестр. Сейчас в нем доступна информация почти о 100 экскурсиях. Туристы теперь смогут ознакомиться с кратким описанием маршрута, узнать, сколько времени займет путешествие и какая туристическая инфраструктура расположена на пути. В будущем также планируется дополнить существующие экскурсии объектами, которые находятся неподалеку от основных направлений.

Электронный реестр в настоящее время доступен на сайте Национального агентства по туризму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Государственная политика # Туризм

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