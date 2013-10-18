Новости Беларуси. Туристические маршруты по Беларуси собрали в единый реестр. Сейчас в нем доступна информация почти о 100 экскурсиях. Туристы теперь смогут ознакомиться с кратким описанием маршрута, узнать, сколько времени займет путешествие и какая туристическая инфраструктура расположена на пути. В будущем также планируется дополнить существующие экскурсии объектами, которые находятся неподалеку от основных направлений.

Электронный реестр в настоящее время доступен на сайте Национального агентства по туризму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.