«Томатина» - традиционные помидорные бои в Валенсии

Урожайным выдался год! Тысячи человек собрались в испанском городе Буньоль в Валенсии. Здесь состоялись традиционные помидорные бои, они стали знаменитыми далеко за пределами страны. В этом году на красное овощное безумие собралось около 20 тысяч человек, включая многочисленных туристов.

Впервые всем желающим попасть на «Томатину» пришлось заплатить. Чтобы поучаствовать в разбрасывании 130 тонн помидоров, нужно было отдать около 10 евро. Впрочем, для местных жителей развлечение, по-прежнему, осталось бесплатным. Для города выделили 5000 билетов. Ещё одно отличие этого года: из соображений безопасности власти решили ограничить число участников. Если в прошлые разы их было до 40 тысяч, то сейчас - не более 20. Фестиваль «Томатина» длится неделю и включает не только помидорные бои, но также ярмарки, концерты и конкурсы.

А в Израиле, под Тель-Авивом, прошла Международная неделя бриллиантов – яркое и очень дорогое мероприятие, на которое съехались ведущие мировые производители и покупатели драгоценных камней. Эта ярмарка стала самой крупной, организованной на территории Алмазной биржи Израиля за все 80 лет ее существования. Свою сверкающую продукцию представили более 100 компаний из Америки, а также более 400 – из Израиля. А среди покупателей – делегации из 22 стран, включая Россию, Индию и Китай. Израиль же сейчас является ключевой площадкой для торговли бриллиантами в мире и лидером по их огранке. 20% всего промышленного экспорта страны приходится на эти драгоценные камни.

Сейкоу Ямаока, офисный работник из японского города Осака, – очень современный художник. Он рисует при помощи пальцев. Правда, краска для этого не требуется. Холстом ему служит экран планшета. Ямаока получил художественное образование. Но, как он сам решил, этим на жизнь не заработаешь, поэтому после университета устроился на работу в компанию по разработке компьютерных игр. Но через семь лет он снова почувствовал тягу к искусству. Поскольку в офис приходить с мольбертом и кисточками неудобно, он решил, что будет рисовать в цифровом формате. Как оказалось, в этом есть свои преимущества. Приложение, которое использует Ямаока, стоит менее 5 долларов. Но с его помощью он может создавать всё, начиная от копий известных классических произведений до оригинальных портретов и пейзажей, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.