Штатный фонарщик появится в Бресте

В Брест возвращаются утерянные традиции — керосиновые фонари и должность штатного фонарщика.

Вечером 25 июля, когда в городе будет дан старт праздничным мероприятиям, посвященным 990-летию со дня образования города и 65-й годовщине со дня освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков, на улице Советской состоится торжественное включение керосиновых фонарей, а мэр подпишет указ о введении в городе должности фонарщика.

Эта инициатива принадлежит коммунальному унитарному производственному предприятию «Брестгорсвет». Именно здесь в штате будет состоять фонарщик.

Особый интерес представляют сами фонари. В общей сложности их 19 штук. Установлены они на участке пешеходной улицы Советской, ограниченном проспектом Машерова и улицей Дзержинского. Специальные керосиновые лампы для фонарей «Брестгорсвет» закупил в России, кованые обрамления фонарей выполнили брестские мастера. Фонари выглядят как их предшественники конца XVIII — начала XIX в. Под стать им и униформа фонарщика, которая также соответствует этой эпохе.

C 25 июля керосиновые фонари на Советской фонарщик будет зажигать каждый вечер с наступлением сумерек. Председатель Брестского горисполкома Александр Палышенков выразил надежду, что с появлением фонарщика, в городе над Бугом появятся какие-то свои, связанные с этим традиции, как, например, в польском Кракове. Традицию зажигать по вечерам керосиновые фонари там хранят уже 400 лет, при этом многие горожане и туристы считают для себя хорошей приметой, если удалось дотронуться до фонарщика.

Праздничные мероприятия в городе над Бугом завершатся 28 июля. Именно эта дата для брестчан является символом избавления от немецко-фашистских захватчиков, сообщает БЕЛТА.