10 самых красивых парков мира, которые стоит посетить

1. Сады Бучарт, Канада

Раньше на этом месте располагался карьер. Канадский предприниматель Дженни Бучарт (Jennie Butchart) в начале 20 века начал засаживать растениями пустынную местность. Сегодня это один из самых красивых уголков Канады.

2. Центральный парк Нью-Йорка.

Парк начали создавать в 19 веке, для этого выселили 1600 человек. Длина парка — 4 километра, ширина — 800 метров. Несмотря на то, что парк выглядит очень натурально, практически все ландшафты созданы вручную. В парке есть несколько искусственных озёр, два ледовых катка, уголки дикой природы, лужайки для спортивных состязаний, детские площадки, зоопарк.

3. Парк Гуэля, Испания.

Этот парк разработан архитектором Антонио Гауди для бизнесмена Гуэля в начале 20 века в стиле города-сада. Одно время это была резиденция Гуэля, потом парк перешел в собственность мэрии Барселоны. Главная достопримечательность парка - скамья в виде змеи, колонны и дома необычной формы.

4. Кёкенхоф, Нидерланды.

Главный сад цветов в мире. Здесь высаживают около семи миллионов ярких и ароматных саженцев в год!

5. Пратер, Австрия.

Этот парк включает парк аттракционов, миниатюрную железную дорогу и гигантское колесо обозрения, с 60-метровой высоты которого открывается прекрасная панорама Вены. Парку несколько сотен лет.

6. Гриффит-парк, Лос-Анджелес.

Этот парк - одна из известных площадок для съемок кинолент, его площадь в 5 раз больше площади Центрального парка в Нью-Йорке! За оградой Парка Гриффита расположена знаменитая на весь мир надпись "Голливуд". В парке находятся ботанический сад, аттракционы, несколько музеев, греческий амфитеатр, дубовые рощи для конных прогулок, множество маршрутов для пеших прогулок, четыре поля для гольфа и Обсерватория Гриффита.

7. Парк Раундхей, Великобритания.

В свое время здесь были карьеры и старые угольные шахты, на месте которых были устроены два озера – Верхнее озеро и озеро Ватерлоо. Сегодня парк разделен на несколько частей: Сады на каналах, Сад Моне (в честь французского художника), Сад Альгамбра, Сад Друзей (Общество друзей парка Раундхей). Есть также специальный сад для слепых – с ароматизированными дорожками и инструкциями по Брайлю. Часть парка занимает коллекция тропических растении, есть Дом бабочек и аквариумы, тропические птицы и рептилии, летучие мыши.

8. Силезский Зоологический сад, Польша.

Невероятный парк, который является домом для 2500 животных 300 видов! Кроме того, здесь можно обнаружить полномасштабные реконструкции 16 видов динозавров!

9. Сад мастера сетей, Китай.

Эта зеленая местность возникла… в 1140 году и представляет собой класический образец китайского ландшафтного дизайна.

10. Форт Каннинг, Сингапур.

Раньше этот парк использовался для военных нужд, сегодня он открыт для общественности. Главная достопримечательность - сад специй, который дарит посетителям целый букет восхитительных ароматов. Форт Каннинг является центром культурной жизни: здесь проводят карнавалы, фестивали, показывают фильмы, музыкальные шоу, концерты.