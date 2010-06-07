С 15 июня Болгария вводит облегченный визовый режим для белорусов

Официальная София таким образом рассчитывает привлечь больше туристов из нашей республики.Как сообщает в Министерстве иностранных дел Болгарии, визы тем, кто на отдых выезжает организованно, будут оформлять до 10 календарных дней. Бесплатно же получить визу смогут участники международных молодежных спортивных и культурных мероприятий, а также представители некоммерческих организаций в возрасте до 25 лет, если они едут на конференции и семинары. Многократные визы сроком до одного года получат те, кто в течении предыдущего года в законном порядке воспользовался не менее чем одной визой.