Первая речная яхта пересекла польско-белорусскую границу на Августовском канале

Ранее международные сплавы по Августовскому каналу организовывались лишь на байдарках.

В то же время туристов, желающих отправиться в путешествие по историческому водному пути в комфортных условиях на яхте, гораздо больше. Организации таких маршрутов пока мешает незавершенная реконструкция канала на польской стороне и подходящего водного транспорта.

Первый сплав на яхте по этому маршруту организовала гродненская турфирма «Немново-тур» совместно с польским судостроительным предприятием Balt-jacht. Польская фирма в ходе сплава провела ходовые испытания недавно выпущенной речной яхты. На польской территории яхту спустили на канал при помощи подъемного крана. 29 мая участники сплава пересекли на ней пограничный переход Рудавка-Лесная (на шлюзе Куженец), проплыли по белорусской части канала и Неману и далее отправились в Каунас.

Планируется, что после открытия шлюзов на польской стороне сплавы на таких яхтах будут организовываться регулярно, отмечает БЕЛТА.