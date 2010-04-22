Туристические возможности Словакии представили белорусским туроператорам

Представители агентств встретились в Минске за круглым столом, где заключили сразу несколько контрактов.

Наши соотечественники на выгодных условиях смогут отдохнуть на словацких горнолыжных курортах, в аквапарках и водогрязелечебницах.

Заинтересованы словацкие турфирмы и в предложениях белорусской стороны. С ответным визитом и презентацией своих возможностей наших туроператоров ждут в Братиславе.

Мариан Серватка, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Беларуси:

Я мечтаю о том, чтобы белорусы узнали мою страну – Словакию. Ваши граждане, которые были у нас, говорят, что это великолепная страна, и я это знаю

Сиэклик Петер, менеджер туристической фирмы (Словакия):

Нам интересна вся Беларусь, нам очень нравятся люди, которые здесь живут, и мы считаем, что они очень хорошие туристы.