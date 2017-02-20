С 12 февраля более тысячи человек из 46 стран воспользовались безвизовым въездом в Беларусь

Новости Беларуси. Более тысячи иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму. Такой возможностью воспользовались граждане 46 государств. А чаще всего к нам едут немцы, поляки и итальянцы. Впрочем, среди прибывающих есть и гости из стран дальнего зарубежья – Мальты, Ирландии, Бахрейна и других. Причем в большинстве это бизнес-круги.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Республику Беларусь посетило более 1150 иностранцев в безвизовом порядке. Лидерами среди стран являются Германия (184 человека), Польша (164 человека) и итальянцы заняли третье место с цифрой 115 человек. Пограничники работают в обычном своем повседневном режиме, обеспечивая все необходимые мероприятия по безопасности пребывания граждан в Республику Беларусь.

Безвизовый режим сроком на пять дней в нашей стране действует с 12 февраля для граждан 80 государств, которые прилетают международными рейсами через Национальный аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.