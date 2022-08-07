Порыбачить, пообщаться со страусами и приготовить шашлык. Вот идея, как необычно отдохнуть на выходных

Новости Беларуси. То, что Беларусь – страна гостеприимная, в очередной раз доказывать не нужно. К нам едут жить, учиться, лечиться и, конечно, отдыхать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В последнем особенно преуспели россияне. Туристы из Российской Федерации давно оценили и наш комфорт, и уровень сервиса. Плюс качественные продукты и высокий уровень медобслуживания. И вот уже наши санатории загружены под завязку.

Анна Корольчук, к орреспондент: Живописные пейзажи и сельский колорит – визитной карточкой Беларуси остается агроэкотуризм. 3 150 усадеб и комплексов ждут своих гостей. В 2021 году в них побывали более полумиллиона туристов. Хозяева предлагают насладиться красотой природы, поближе познакомиться с национальной культурой и попробовать традиционные блюда.

Предугадать желания посетителей не первый год удается Василию Антонову. С 2015 года он развивает центр экологического туризма в Гомельском районе. Начинал с организации отдыха для рыбаков, постепенно добавлял новые услуги. Сегодня сюда приезжают отдыхать семьями.

Василий А нтонов, директор центра экологического туризма: К нам приезжают из соседних государств, как ближайшего, так и дальнего зарубежья. Сервис, наверное, на первом месте для наших отдыхающих.

Пока мужчины рыбачат или готовят гриль, женщины с детьми проводят время на игровых площадках или в контактном зоопарке, где живет около 200 обитателей.

Василий Антонов:

Изюминка нашей Гомельской области – беловежские зубры. У нас их четыре: два мальчика и две девочки, практически все ручные.