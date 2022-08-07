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Порыбачить, пообщаться со страусами и приготовить шашлык. Вот идея, как необычно отдохнуть на выходных

07 августа 2022 18:09
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Новости Беларуси. То, что Беларусь – страна гостеприимная, в очередной раз доказывать не нужно. К нам едут жить, учиться, лечиться и, конечно, отдыхать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В последнем особенно преуспели россияне. Туристы из Российской Федерации давно оценили и наш комфорт, и уровень сервиса. Плюс качественные продукты и высокий уровень медобслуживания. И вот уже наши санатории загружены под завязку.  

Об отдыхе по-белорусски наш материал.  

Порыбачить, пообщаться со страусами и приготовить шашлык. Вот идея, как необычно отдохнуть на выходных-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Живописные пейзажи и сельский колорит – визитной карточкой Беларуси остается агроэкотуризм. 3 150 усадеб и комплексов ждут своих гостей. В 2021 году в них побывали более полумиллиона туристов. Хозяева предлагают насладиться красотой природы, поближе познакомиться с национальной культурой и попробовать традиционные блюда.

Порыбачить, пообщаться со страусами и приготовить шашлык. Вот идея, как необычно отдохнуть на выходных-4

Предугадать желания посетителей не первый год удается Василию Антонову. С 2015 года он развивает центр экологического туризма в Гомельском районе. Начинал с организации отдыха для рыбаков, постепенно добавлял новые услуги. Сегодня сюда приезжают отдыхать семьями.

Порыбачить, пообщаться со страусами и приготовить шашлык. Вот идея, как необычно отдохнуть на выходных-7

Василий Антонов, директор центра экологического туризма:
К нам приезжают из соседних государств, как ближайшего, так и дальнего зарубежья. Сервис, наверное, на первом месте для наших отдыхающих.

Порыбачить, пообщаться со страусами и приготовить шашлык. Вот идея, как необычно отдохнуть на выходных-10

Порыбачить, пообщаться со страусами и приготовить шашлык. Вот идея, как необычно отдохнуть на выходных-12

Пока мужчины рыбачат или готовят гриль, женщины с детьми проводят время на игровых площадках или в контактном зоопарке, где живет около 200 обитателей.

Василий Антонов:
Изюминка нашей Гомельской области – беловежские зубры. У нас их четыре: два мальчика и две девочки, практически все ручные.

Порыбачить, пообщаться со страусами и приготовить шашлык. Вот идея, как необычно отдохнуть на выходных-15

Страусы, маралы, тибетские яки и черные лебеди. Для своих гостей Василий разыскивает самую разную экзотику. Еще одна мечта владельца экоцентра – развитие овцеводства. На днях в загоне среди традиционных для Беларуси пород появилась редкая пара казахских курдючных овец. Хозяин надеется, что новое место жительства придется им по душе.

Порыбачить, пообщаться со страусами и приготовить шашлык. Вот идея, как необычно отдохнуть на выходных-18

«Для нас это очень ценно». Почему иностранцы предпочитают отдыхать в белорусских санаториях? Читайте здесь.

# Агротуризм # Туризм # Анна Корольчук # Василий Антонов # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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