Порыбачить, пообщаться со страусами и приготовить шашлык. Вот идея, как необычно отдохнуть на выходных
Новости Беларуси. То, что Беларусь – страна гостеприимная, в очередной раз доказывать не нужно. К нам едут жить, учиться, лечиться и, конечно, отдыхать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В последнем особенно преуспели россияне. Туристы из Российской Федерации давно оценили и наш комфорт, и уровень сервиса. Плюс качественные продукты и высокий уровень медобслуживания. И вот уже наши санатории загружены под завязку.
Об отдыхе по-белорусски наш материал.
Анна Корольчук, корреспондент:
Живописные пейзажи и сельский колорит – визитной карточкой Беларуси остается агроэкотуризм. 3 150 усадеб и комплексов ждут своих гостей. В 2021 году в них побывали более полумиллиона туристов. Хозяева предлагают насладиться красотой природы, поближе познакомиться с национальной культурой и попробовать традиционные блюда.
Предугадать желания посетителей не первый год удается Василию Антонову. С 2015 года он развивает центр экологического туризма в Гомельском районе. Начинал с организации отдыха для рыбаков, постепенно добавлял новые услуги. Сегодня сюда приезжают отдыхать семьями.
Василий Антонов, директор центра экологического туризма:
К нам приезжают из соседних государств, как ближайшего, так и дальнего зарубежья. Сервис, наверное, на первом месте для наших отдыхающих.
Пока мужчины рыбачат или готовят гриль, женщины с детьми проводят время на игровых площадках или в контактном зоопарке, где живет около 200 обитателей.
Василий Антонов:
Изюминка нашей Гомельской области – беловежские зубры. У нас их четыре: два мальчика и две девочки, практически все ручные.
Страусы, маралы, тибетские яки и черные лебеди. Для своих гостей Василий разыскивает самую разную экзотику. Еще одна мечта владельца экоцентра – развитие овцеводства. На днях в загоне среди традиционных для Беларуси пород появилась редкая пара казахских курдючных овец. Хозяин надеется, что новое место жительства придется им по душе.
«Для нас это очень ценно». Почему иностранцы предпочитают отдыхать в белорусских санаториях? Читайте здесь.