Почему у белорусов не пользуется популярностью отдых в пределах своей страны?

В Турцию, к морю и солнцу, рвутся по-прежнему. Да и в Египет тоже, в отличие от Туниса. Это, говорят, общая тенденция, в том числе и рынка туруслуг: кто ищет, тот всегда найдет. Рейс в Тунис «Белавиа» отменила аж до конца года, но отдельные экстремалы (они всегда были и будут) летят туда из других стран.

Египтом интересуются куда чаще. Оно и не мудрено: в 2007 туда отправились 25 тысяч белорусов, в 2010 – уже 50. На время военного конфликта в этой стране все, понятно, поутихло. Но сейчас ожило вновь.

Татьяна Горина, специалист туристического агенства:

Бронирования идут. Конечно, их не так много, но они есть. В сравнении с предыдущим годом, наверное, осталось на том же уровне. Цены, я бы не сказала, что низкие. Но никто не боится.

В выборе места отдыха, говорит Татьяна, белорусы с каждым годом все свободнее. Теперь предпочитают Грецию, Испанию, Италию: не намного дороже, чем в тех же Турции и Египте, зато куда комфортнее.

Татьяна Горина, специалист туристического агенства:

Семья из 4 человек летит на остров Кос в конце июня. Стоимость – 2300 евро на всю семью. Все включено, отель 4 звезды.

Причем туры советуют бронировать заранее. Татьяна смотрит, когда при желании можно улететь в Грецию и, оказывается, что ближайший рейс только 8 июля.

Татьяна Горина, специалист туристического агенства:

Могу сказать что на сегодняшний день до конца июня у нас все рейсы распроданы.

Илона, директор турагенства, которое занимается путешествия по Беларуси, заметила, что после проблем в Египте и Тунисе по стране больше ездить не стали. Причин несколько. Во-первых, если наметили ехать к морю и солнцу – то все равно поедут. Во-вторых, часто, если хотят чего-то в Беларуси, то оригинальнее, чем экскурсии по замкам и отдых в заповедных местах. Как выяснилось, предложения такие в агентствах есть, но мы о них просто не знаем. А порой о них не знают и сами агентства.

Илона Усыченко-Шкляр, директор туристического:

Вы представляете, сколько нужно вложить денег, чтобы до вас донести? А рекламировать это в таком количестве, как, например, рекламируют Турцию на наших киноэкранах, ни одно белорусское агентство не потянет.

Информация об оригинальных мероприятиях в агентства, которые проводят местные органы власти, агроусадьбы, практически не поступает.

Например, зимой проходили под Минском гонки на собачьих упряжках. Но у нас не было этого календаря мероприятий.

Вопросов много, говорит Илона, но как их решить – пока тоже вопрос. Пару лет назад придумали было экскурсию в Бобруйск. Кроме обычных известных мест предлагали еще и ужин с колоритным местным жителем, знающим тысячу еврейских анекдотов. Необычно, но невостребовано. Об этом опять же просто не знают.

Неудивительно, ведь услугами турфирм в Беларуси пользуются от силы 8% населения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Остальные путешествуют сами.

Но и тут, в информбуклете Национального агентства по туризму, много достопримечательностей, но почему-то ни одного телефона. Илона говорит: по опыту, только 10% из тех, кто его посмотрит, решат потратить свое время на то, чтобы искать в Интернете телефоны и время работы.

Илона Усыченко-Шкляр, директор туристического:

Календарь туристических событий есть. Дата проведения, телефоны. Но их достаточно мало: 5 тысяч экземпляров на всю страну.

Международный фестиваль «Минская Весна». Про него всего три строчки. Нужно искать информацию агентству, чтобы посмотреть, стоит ли привозить клиентов. Это тоже большой кусок работы. Поэтому проще открыть Интернет и продать Турцию.

Как-то в середине 90-ых инженер-технолог общественного питания Иван Васильевич поменял профессию. Белорусы в его агроусадьбу теперь приезжают каждые выходные. Запрягают лощадь, идут в лес за грибами, плавают на лодке и даже на катамаране.

Этот сервис по-белорусски в последние годы раскрутился как никакой другой. Из каменных джунглей наши все чаще едут к истокам. Туда, где нет евроремонта, но все экологично, и даже кровати ручной работы. Получается хорошо и дешево. Но Васильевич говорит: клиентов хотелось бы побольше. А почему тогда из сотен белорусских агроусадеб рекламируют себя в Интернете только считанные проценты?

Иван Овсянский, хозяин агроусадьбы:

Я такой человек, что у меня задумок столько, но хочется все доделать. А потом дать рекламу и уже ничего не делать. Но я понял, что уже надо давать.

Пока Иван Васильевич живет по принципу «нет предела совершенству», многие по-прежнему выбирают Турцию. И сам Васильич это понимает, как и то, что в XXI веке всем, даже в деревне, хочется комфорта. А пока он ищет в округе хорошего повара, постояльцы привозят еду с собой. Но пускай даже здесь не хлебом единым, зато каждому по возможностям.

Иван Овсянский, хозяин агроусадьбы:

Мне говорят, что если хочешь, чтобы у тебя клиенты были постоянные и более солидные, для этого надо теплый туалет, ванна. Но у меня 15 долларов в сутки за человека.

Теперь здесь есть свой косметолог, спа-капсула, жемчужные ванны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Меню в столовой на заказ длиной в страницу. Кислородные коктейли и своя минералка в обновленном буфете.

Людмила Лукашенко, директор санатория:

Такой воды в магазине не купишь, потому что у нас скважина находится прямо на территории санатория и вода подается прямо из скважины.

И отремонтированные номера с чайником, холодильником, телевизором. Есть еще и двухкомнатные. Но посмотреть нельзя, потому что, наверное, единственное, чего в этом санатории под Минском нет – так это свободных мест.

Людмила Лукашенко, директор санатория:

Ближайшую путевку можно купить только на сентябрь.

Директор Людмила Викторовна в разговоре подтверждает то, о чем говорят уже давно: 95% путевок в белорусские здравницы выкупают россияне.

Можно пройтись по благоустроенной территории санатория, который расположен в трех километрах от минской кольцевой. Стоимость путевки варьируется от 60 до 120 тысяч в сутки. Но большинство машин на парковке все равно с российскими номерами.

Людмила Лукашенко, директор санатория:

У нас отдыхают из Америки, Израиля, Армении, Германии, Грузии. Хотелось бы, чтобы больше было белорусов.

У нас проводилась акция, которая действовала до 30 апреля. Члены профсоюза имеют скидку 15% от стоимости. Надо было на летние месяца внести 50% оплаты за путевку. Не все воспользовались данной ситуацией, и у нас, наверное, из 1000 мест, которые мы предоставили на лето белорусам, процентов 10-15 выкупили.

На вопрос «Почему так?» директор отвечает просто: видно, не забыли еще те времена, когда путевки выдавались совсем бесплатно. Может, поэтому сейчас и скидка, и рассрочка белорусам кажутся чем-то неважным и ненужным. А зря. В санатории кого не спроси, все оказываются то из Нижнего Новгорода, то из Москвы. Там таких санаториев сейчас днем с огнем не сыщешь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Все они превратились в частные пансионаты, за аналогичный отдых в которых платят совсем не 300 долларов.

Но все отдыхающие задаются одним и тем же вопросом: «Почему белорусы не очень часто ездят в белорусские санатории?»