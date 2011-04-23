На Августовском канале открылся новый туристический сезон

Водная прогулка на теплоходе, пешие экскурсии по историческим местам и насыщенная культурная программа. В этом году здесь ожидают десятки тысяч посетителей и не только из Беларуси.

Для капитана Александра Комарова нынешний туристический сезон — юбилейный. Уже пятый раз его теплоход «Неман» начинает навигацию на Августовском канале. К приёму на борт первых туристов команда подошла основательно. Судно готовили ещё с конца зимы. Проверили всё до последнего винтика.

Александр Комаров, капитан теплохода «Неман»:

Двигатель и все агрегаты работают нормально, провели ходовые испытания. Теперь уже ждём пассажиров.

В новом сезоне весь Августовский канал предстанет обновлённым. Исходя из опыта прошлого года, когда туристы приезжали сотнями, здесь построили дополнительные места для отдыха. Позаботились и о культурной программе. Каждые выходные в летнем амфитеатре планируют проводить различные музыкальные фестивали. Появятся и стационарные летние кафе.

Эдмунд Юткевич, заместитель генерального директора ОУП «Гродномелеоводхоз» по эксплуатации Августовского канала:

Провели регламентные технические работы по укреплению берегов. Построили новые лесенки, места отдыха. Привели в надлежащий вид район «Домбровки».

В этом сезоне для туристов на Августовском канале предлагают самую разнообразную развлекательную программу. Можно отдохнуть на берегу в беседке, покататься на теплоходе, или самостоятельно, на катамаранах, пройти вдоль всего канала.

Наплыв посетителей на Августове ожидают в ближайшие выходные. Александр уже сегодня приехал на разведку. Говорит, что на канале проводит всё свободное время уже несколько лет подряд. Даже во время отпуска отказался от заграничных курортов.

Александр Карага, турист:

Сегодня я приехал посмотреть, вот установилась погода — в ближайшие выходные мы собираемся с друзьями приехать сюда отдохнуть. Когда есть свободное время, приезжаем именно сюда.

В этом году должна осуществиться и давняя мечта туристов – международный водный маршрут. Уже закуплены два быстроходных катера, на которых можно будет добраться по Неману до литовского Друскининкая. Переговоры с туристическими фирмами в самом разгаре, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».