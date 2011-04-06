Беларусь планирует упростить визовый режим со странами, граждане которых часто посещают страну в туристических целях

Это позволит увеличить приток иностранцев и поспособствует развитию въездного, а также транзитного туризма.

Госпрограмма на ближайшие пять лет предусматривает, что к 2015 экспорт туруслуг превысит полмиллиарда долларов. Наибольшей интерес у зарубежных гостей вызывает сельский агротуризм, достаточно широко представленный в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Очень многие туристы, приехав, хотят отдохнуть и посмотреть одну страну, вторую, третью. Мы можем сегодня и с российскими коллегами активнее работать, и с украинскими, с прибалтийскими.

Олег Качан, Министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Мы должны подготовить, показать свой турпродукт. Чтобы наш продукт был узнаваем, открываем информационные центры в странах европейского региона.