Память о событиях Первой мировой войны на Вилейщине: мемориальные комплексы, экспозиции и архивные документы

Новости Беларуси. Ее называли великой «империалистической» и одной из самых кровопролитных в истории человечества. В этом году Беларусь вместе со всей планетой отпраздновала 100-летие со дня начала Первой мировой войны. О боевых местах и людях, которые возрождают в памяти события вековой давности, этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

Герой этой программы в представлении не нуждается.

Борис Титович - член Союза художников СССР и Беларуси, автор оригинальных иллюстраций к книгам белорусских классиков. Признанный мастер графики уже 40 лет возрождает память о событиях и героях Первой мировой.

Благородное дело стало смыслом жизни его жены - Валентины Петровны, театрального режиссера, а также сына Данилы, профессионально скульптора.

В 1972 году Борис Борисович стал лауреатом Всесоюзной премии за рисунки книги Ивана Мележа «Людзі на балоце». Ему прочили мировую славу, а он вместе с женой переехал из столицы в глухую деревушку Забродье на Вилейщине - творить в тишине от городской суеты.

Но судьба распорядилась по-другому. В нескольких километрах от своего дома, в лесу, Борис Борисович обнаружил поросшие мхом могилы. Что удалось установить по архивным документам и как теперь выглядит это некогда забытое богом и людьми место, смотрите на видео!