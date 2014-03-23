Новый директор музея народной архитектуры и быта Беларуси рассказал о настоящем и будущем учреждения

Новости Беларуси. Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась в гости к нашим предкам... Дома, правда, никого не застали, но здесь по-прежнему тепло и уютно!

150 гектаров земли, 25 домов и миллионы надежд, что этот уголок Беларуси сохранится для будущих поколений, которым вряд ли пригодится в быту кочерга и прялка, но понимание жизни предков наверняка подскажет в жизни правильный путь.

Экспозицию из памятников архитектуры деревянного зодчества удалось собрать в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта, который находится в деревне Озерцо Минской области. Таких в Беларуси больше нет. И вряд ли кому-то будет под силу собрать из разных уголков нашей страны деревянные дома и перевезти их на одну территорию, чтобы воссоздать облик белорусской деревни.

Восстановить, реставрировать и вдохнуть новую жизнь - недавно такая ответственность легла на плечи директора музея Эдуарда Богдановича.

Эдуард Богданович, директор Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Я всего лишь 2 месяца как назначен на должность директора Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта. И, конечно же, за 2 месяца, что прошли, у меня есть уже свое определенное мнение, определенное видение развития нашего музея как уникального. Конечно же мы должны взять то хорошее, то самое прекрасное, что заложено в этом музее. А в нем заложено самое главное - душа белоруса, душа белорусского народа.

Здесь, на территории музея, мы должны показать, что наша территория, наша Беларусь - гостеприимная и у нас найдется место каждому: кто бы ты не был по национальности, ты чувствуешь себя гражданином Беларуси, а значит ты чувствуешь себя уютно, хорошо, свободно.

О музее народной архитектуры и быта в программе «Центральный регион» на СТВ.