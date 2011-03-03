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Белорусские туристы не смогли улететь в Египет из Москвы

03 марта 2011 10:35
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Российская туристическая компания совместно с «Аэрофлотом» пыталась отправить около 600 клиентов, 50 из которых — белорусы, на отдых в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Однако МИД России не дал разрешение на такие перелеты и рейс пришлось отменить. По словам генерального менеджера турагентства, расходы всех клиентов будут возмещены в полном объеме.

Многие перебронировали отдых в Египте с вылетом из других государств — большинство европейских стран уже сняли ограничения на посещение египетских курортов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анна Подгорная, генеральный менеджер туристической компании (Москва):
Туристам было объявлено ещё в аэропорту о том, что им будет полностью компенсирована стоимость турпакета, кроме того, им будет полностью компенсировано проживание, если такое понадобится — если они сочли нужным продлить свое пребывание в Москве, им будет оплачена гостиница по предъявлению счета из гостиницы. И проезд из Москвы в Минск, чем бы туристы не возвращались.

# Туризм

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