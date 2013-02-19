Новости Беларуси. Отдых не только для оздоровления, но и для просвещения. Межрегиональный зеленый маршрут разрабатывают в Минской области. Он пройдет по территории Воложинского, Молодечненского и Вилейского районов.

Двухдневное путешествие включает посещение святых и историко-культурных мест, знакомит с технологией сбора меда, рукоделием, особенностями охоты и основными видами животных, встречающихся в Беларуси. Помимо этого экоэкскурсия предполагает путешествие на велосипедах и остановки в живописных местах и на берегах водоемов.

Такое экологическое просвещение напоминает о том, что в охране нуждаются не только животные и растения, но и уникальная культура и обычаи местного населения. Этим проектом Минская область в Год зеленого туризма, который объявлен Министерством спорта и туризма, активно включится в развитие этого довольно нового, но быстро развивающегося вида туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.