Летописная биография столицы и река Менка: с чего начался Минск?

Любимый город всегда молодой! Вот и 946 год на этих выходных только придаст шарма имениннику.

Проспект Победителей и Немига — одна из самых популярных версий рождения Минска. Однако почему наш город находится за 15 км от реки Немига, узнаем прямо сейчас с корреспондентом программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ!

Трудно представить, что на этом луговом пастбище, где сегодня можно поиграть в футбол, в 10 веке бурлила жизнь Менска. Добро пожаловать в деревню Городище!

Именно здесь начинается летописная биография столицы, уверено большинство историков. Уникальный археологический памятник с огромными валами нашли еще в 10 годах прошлого века. Только представьте, что на месте уютных домиков современного Городища, площадью в 40 га, в 10 веке существовал окольный посад, где жили ремесленники, и было около 100 деревень. Кроме того, три крупных денежно-вещевых клада с арабскими монетами были найдены археологами на этой территории! Все признаки настоящего города. Замок на месте слияния Немиги и Свислочи, конечно, существовал, но материалов раньше второй половины 11 века нет.

Сергей Тарасов, историк-археолог:

В летописи сказано о нашем городе впервые в 1067 году. Тот самый Менск, который защищали горожане от Ярославичей, и который мужская часть полегла полностью, а женщины и дети были взяты в качестве рабов, - все это происходило именно здесь.

Окунемся в быт наших предков! Небольшие наземные или полуземляночные дома с печками и сундуками были местом лишь для того, чтобы переночевать и согреться зимой. Гончарство, металлообработка - все ремесленные дела проходили вне жилых помещений. Вы удивитесь, но немало шахматных фигурок удалось найти во время раскопок, так что горожане были весьма продвинутыми! Конструкция городища уникальна. Археологи делят его на малое, которое относят еще к железному веку, и большое, датируется средневековьем. Вот этот вход не иначе как врата на территорию знати, которая восседала в малом городище! И все же вернемся к Менску. Летописный город возникает на некой речушке Менке, маленький приток Птичи. Сегодня ее координат нет ни на туристических картах, ни на навигаторе!

Вот она легендарная Менка, которая находится у подножия древнего города! Правда, сегодня от нее остался лишь маленький ручеек. Конечно, раньше она была намного глубоководнее и шире, и возможно по ней даже ходили суда.

Сергей Тарасов:

Речка Менка, которая и дала название городу, на белорусском языке - мянтуз, мень, мянёк — маленькая рыбка, похожая на небольшую змейку или на большого червяка. Иногда она показывает свой нрав! В большие сильные дожди и ливни она поднимается на высоту до 2 метров и более.

Этот живописный ландшафт достоин полотен художников! Здесь селились горожане в 10-11 веках. Только представьте, что на этом вале, который и сегодня сохранился на высоте 10 метров, были еще огромные башни! Зима 1067 года. Войска Ярославичей карабкались на лошадях по высоким стенам замка, чтобы взять город. Им это удалось. Затем был 1084, Мономах и второй пожар Минска. Людей здесь практически не осталось. Город нужно было переносить на новое место, которым и стала современная Немига и река Свислочь! Есть и другая версия. Городище на Менке было центром дриговичей и платила дань киевским князьям. Всеслав захотел забрать земли в середине 11 века, за что ему решил отомстить киев и вернуть город.

Сергей Тарасов:

В середине 11 века полоцкий князь Всеслав специально построил новую крепость, назвал ее Немиза, а потом перенес ей название древнего города Менска. Во-первых, подчеркнуть преемственность и свою власть, а земли были богатые.

Белых пятен в судьбе Менска немало, и возможно, к 1000 летнему юбилею, появятся новые факты из жизни большого города.